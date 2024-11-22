“Bir Tane Salatalık Alırken Düşünüyoruz” Diyen Gurbetçiyi Böyle Tiye Aldı

Almanya’da yaşayan kimi gurbetçilerden Türkiye’de yaşamın daha kolay olduğuna, Almanya’da ekonominin kötü olduğuna, zor bir hayat yaşadıklarına dair açıklamalar duyuyoruz. Ancak kimi gurbetçilerden de işin aslını, gerçekleri öğreniyoruz. @almanyadan_erhan adlı Instagram kullanıcısı da sıkça sosyal medyada algı yaratmaya yönelik videolara cevap veriyor. Şimdiki yanıtı ise Almanya’da bir tane salatalık alırken bile düşündüklerini dile getiren bir kadına oldu.