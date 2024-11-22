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“Bir Tane Salatalık Alırken Düşünüyoruz” Diyen Gurbetçiyi Böyle Tiye Aldı

“Bir Tane Salatalık Alırken Düşünüyoruz” Diyen Gurbetçiyi Böyle Tiye Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.11.2024 - 12:48

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Almanya’da yaşayan kimi gurbetçilerden Türkiye’de yaşamın daha kolay olduğuna, Almanya’da ekonominin kötü olduğuna, zor bir hayat yaşadıklarına dair açıklamalar duyuyoruz. Ancak kimi gurbetçilerden de işin aslını, gerçekleri öğreniyoruz. @almanyadan_erhan adlı Instagram kullanıcısı da sıkça sosyal medyada algı yaratmaya yönelik videolara cevap veriyor. Şimdiki yanıtı ise Almanya’da bir tane salatalık alırken bile düşündüklerini dile getiren bir kadına oldu.

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Kadın salatalık cümlesine ek olarak, “Türkiye’deki insanları anlamıyorum, her gün dışarda yiyorlar. Burada da ekonomik kriz var” diyordu.

Kadın salatalık cümlesine ek olarak, “Türkiye’deki insanları anlamıyorum, her gün dışarda yiyorlar. Burada da ekonomik kriz var” diyordu.

Ve “Türkiye’dekiler yeni iPhone çıkar çıkmaz alıyor. Ben anlamıyorum nasıl yapıyorlar.” sözlerini de kullanmıştı. Almanya’dan Erhan ise salatalık yiyerek tiye almayı tercih etti.

Ve “Türkiye’dekiler yeni iPhone çıkar çıkmaz alıyor. Ben anlamıyorum nasıl yapıyorlar.” sözlerini de kullanmıştı. Almanya’dan Erhan ise salatalık yiyerek tiye almayı tercih etti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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