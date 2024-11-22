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Kızı Alışverişe Çıkınca Stil Danışmanına Dönüşen Baba Hepimizi Güldürdü

Kızı Alışverişe Çıkınca Stil Danışmanına Dönüşen Baba Hepimizi Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.11.2024 - 10:53

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Kızı alışverişe gidince bir anda içinden stil danışmanı çıkan baba, önerileriyle gözlerimizi yaşarttı. Kızına olan ilgili tavrı, en iyi kabanı seçebilmesi için gösterdiği özen gülümsetti. @aglamayavakityok1 adlı TikTok hesabından o anları paylaşan genç kadın kısa sürede ilgi gördü. İzleyiciler ikiliye imrendiklerini belirtti. Gelin detaylara geçelim.

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Genç kadın kullanışlı bir kaban almak istiyordu ve denediği kabanların fotoğraflarını aile grubuna atıyordu.

Genç kadın kullanışlı bir kaban almak istiyordu ve denediği kabanların fotoğraflarını aile grubuna atıyordu.

Babası ise verdiği fikirlerle kızına adeta yeni ve havalı bir imaj çizmek istiyor gibiydi.

Babası ise verdiği fikirlerle kızına adeta yeni ve havalı bir imaj çizmek istiyor gibiydi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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