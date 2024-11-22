Kızı Alışverişe Çıkınca Stil Danışmanına Dönüşen Baba Hepimizi Güldürdü

Kızı alışverişe gidince bir anda içinden stil danışmanı çıkan baba, önerileriyle gözlerimizi yaşarttı. Kızına olan ilgili tavrı, en iyi kabanı seçebilmesi için gösterdiği özen gülümsetti. @aglamayavakityok1 adlı TikTok hesabından o anları paylaşan genç kadın kısa sürede ilgi gördü. İzleyiciler ikiliye imrendiklerini belirtti. Gelin detaylara geçelim.