Birçok Negatif Sonucun Ardından Bebekleri Olacağını Öğrenen Çiftin Mutluluğunu Paylaştık

Bebek sahibi olmak isteyen bir çiftin mutlu sonla biten hikayesi ile karşınızdayız. Her test yaptıklarında sonuca baktıkları anları kayda alan çift bu videoları derleyip paylaşmalarıyla viral olmuştu. Birçok denemeden sonra sonunda onların da bebekleri olacaktı. Ancak pozitif sonucu görene kadarki süreçte yaşadıkları duyguları gözlerinden okumuştuk. Gelin detaylara geçelim.