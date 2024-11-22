Birçok Negatif Sonucun Ardından Bebekleri Olacağını Öğrenen Çiftin Mutluluğunu Paylaştık

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Bebek sahibi olmak isteyen bir çiftin mutlu sonla biten hikayesi ile karşınızdayız. Her test yaptıklarında sonuca baktıkları anları kayda alan çift bu videoları derleyip paylaşmalarıyla viral olmuştu. Birçok denemeden sonra sonunda onların da bebekleri olacaktı. Ancak pozitif sonucu görene kadarki süreçte yaşadıkları duyguları gözlerinden okumuştuk. Gelin detaylara geçelim.
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Çift pozitif sonuç çıkmasını beklerken her defasında negatifi görünce büyük hüsran yaşıyordu.
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Ancak bir gün sonunda istedikleri sonucu almışlardı. O an yaşadıkları mutluluk paha biçilemezdi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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