onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
En Çok Sipariş Edilen Yemekleri Sıraladılar: Birincilik Tavuk Dönerin Oldu

En Çok Sipariş Edilen Yemekleri Sıraladılar: Birincilik Tavuk Dönerin Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.11.2024 - 23:21

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Sizler de sık sık eve ya da ofise yemek siparişi verenlerdenseniz aslında bu listeyi hemen hemen tahmin edebiliyorsunuzdur. Yemek siparişi kısıtlı vakitlerin adeta kurtarıcısı oluyor. @grimeseleler adlı Instagram sayfası da en çok sipariş edilen yemekleri tahmin etmeye çalıştılar. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sizler de tahmin edebilecek misiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sıralanan yemekler arasında birincilik tavuk dönerindi. Peşinde ise ikincilik tabii ki hamburgerindi.

Sıralanan yemekler arasında birincilik tavuk dönerindi. Peşinde ise ikincilik tabii ki hamburgerindi.

Üçüncüye geçecek olursak lahmacun, dördüncü olarak pizza, beşinci olarak ise çiğ köfte yer alıyordu.

Üçüncüye geçecek olursak lahmacun, dördüncü olarak pizza, beşinci olarak ise çiğ köfte yer alıyordu.

İşte listenin devamı 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın