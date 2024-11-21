En Çok Sipariş Edilen Yemekleri Sıraladılar: Birincilik Tavuk Dönerin Oldu

Sizler de sık sık eve ya da ofise yemek siparişi verenlerdenseniz aslında bu listeyi hemen hemen tahmin edebiliyorsunuzdur. Yemek siparişi kısıtlı vakitlerin adeta kurtarıcısı oluyor. @grimeseleler adlı Instagram sayfası da en çok sipariş edilen yemekleri tahmin etmeye çalıştılar. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sizler de tahmin edebilecek misiniz?