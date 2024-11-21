En Çok Sipariş Edilen Yemekleri Sıraladılar: Birincilik Tavuk Dönerin Oldu

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Sizler de sık sık eve ya da ofise yemek siparişi verenlerdenseniz aslında bu listeyi hemen hemen tahmin edebiliyorsunuzdur. Yemek siparişi kısıtlı vakitlerin adeta kurtarıcısı oluyor. @grimeseleler adlı Instagram sayfası da en çok sipariş edilen yemekleri tahmin etmeye çalıştılar. Gelin detaylara geçelim. Bakalım sizler de tahmin edebilecek misiniz?
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Sıralanan yemekler arasında birincilik tavuk dönerindi. Peşinde ise ikincilik tabii ki hamburgerindi.
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Üçüncüye geçecek olursak lahmacun, dördüncü olarak pizza, beşinci olarak ise çiğ köfte yer alıyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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