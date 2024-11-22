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Bir Bardak Su İstemişti: Onu Bir Güzel Ağırlayan Aileye Minik Bir Sürpriz Yaparak Elektrik Sorununu Çözdü

Bir Bardak Su İstemişti: Onu Bir Güzel Ağırlayan Aileye Minik Bir Sürpriz Yaparak Elektrik Sorununu Çözdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.11.2024 - 14:48

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@kampdostluğu adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin, Iğdır’dayken boş bir arazide gördüğü eve uğrayarak bir bardak su rica etmişti. Ancak misafirperver ev sahipleri onu yemek yemeden göndermek istememişti. Ev sahiplerinin kalpten, saf ve temiz ilgisiyle karşı karşıya kalan gezgin bu iyiliklerini karşılıksız bırakmadı. Gelin detaylara birlikte bakalım. Bu videoyla sizler de “İyi insanlar iyi ki var” diyeceksiniz!

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Bir bardak su ile başlayan hikaye adeta bir abi kardeş hikayesine dönüşmüştü.

Bir bardak su ile başlayan hikaye adeta bir abi kardeş hikayesine dönüşmüştü.

Evin elektrik sorununu çözen gezgin için ev sahibi de kurban kesmişti.

Evin elektrik sorununu çözen gezgin için ev sahibi de kurban kesmişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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