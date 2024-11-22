Bir Bardak Su İstemişti: Onu Bir Güzel Ağırlayan Aileye Minik Bir Sürpriz Yaparak Elektrik Sorununu Çözdü

@kampdostluğu adlı Instagram hesabından içerikler üreten gezgin, Iğdır’dayken boş bir arazide gördüğü eve uğrayarak bir bardak su rica etmişti. Ancak misafirperver ev sahipleri onu yemek yemeden göndermek istememişti. Ev sahiplerinin kalpten, saf ve temiz ilgisiyle karşı karşıya kalan gezgin bu iyiliklerini karşılıksız bırakmadı. Gelin detaylara birlikte bakalım. Bu videoyla sizler de “İyi insanlar iyi ki var” diyeceksiniz!