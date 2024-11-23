Türkiye’nin İlk İnsansı Yapay Zekalı Robotu Ada, Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilere Öğretmenlik Yapıyor

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Yapay zeka günümüzde geldiği gelişmişlik seviyesiyle hayatımızın her an her yerinde karşımıza çıkabiliyor. Balıkesir’de VIP Özel Eğitim Kursu’nda yenilikçi bir adım atıldı. Türkiye’nin ilk insansı yapay zekalı robotu Ada, öğretmenliğe başladı. Üniversite öğrencilerinin derslerine yardımcı olan Ada, velilerle rehberlik görüşmeleri de sağlıyor. Gelin detaylara geçelim.
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5 dil konuşabilen Ada, derslere yardımcı öğretmen olarak girse de pek çok konuya dahil oluyor.
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Öğrencilerin üniversite sınavına hazırlandıkları şu stresli günlerinde yanlarında olan ve tebessüm etmelerini sağlayan Ada hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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