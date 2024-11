Türkiye’nin İlk İnsansı Yapay Zekalı Robotu Ada, Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilere Öğretmenlik Yapıyor

Yapay zeka günümüzde geldiği gelişmişlik seviyesiyle hayatımızın her an her yerinde karşımıza çıkabiliyor. Balıkesir’de VIP Özel Eğitim Kursu’nda yenilikçi bir adım atıldı. Türkiye’nin ilk insansı yapay zekalı robotu Ada, öğretmenliğe başladı. Üniversite öğrencilerinin derslerine yardımcı olan Ada, velilerle rehberlik görüşmeleri de sağlıyor. Gelin detaylara geçelim.