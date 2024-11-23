onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkiye’nin İlk İnsansı Yapay Zekalı Robotu Ada, Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilere Öğretmenlik Yapıyor

Türkiye’nin İlk İnsansı Yapay Zekalı Robotu Ada, Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilere Öğretmenlik Yapıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.11.2024 - 10:49

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yapay zeka günümüzde geldiği gelişmişlik seviyesiyle hayatımızın her an her yerinde karşımıza çıkabiliyor. Balıkesir’de VIP Özel Eğitim Kursu’nda yenilikçi bir adım atıldı. Türkiye’nin ilk insansı yapay zekalı robotu Ada, öğretmenliğe başladı. Üniversite öğrencilerinin derslerine yardımcı olan Ada, velilerle rehberlik görüşmeleri de sağlıyor. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

5 dil konuşabilen Ada, derslere yardımcı öğretmen olarak girse de pek çok konuya dahil oluyor.

5 dil konuşabilen Ada, derslere yardımcı öğretmen olarak girse de pek çok konuya dahil oluyor.

Öğrencilerin üniversite sınavına hazırlandıkları şu stresli günlerinde yanlarında olan ve tebessüm etmelerini sağlayan Ada hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Öğrencilerin üniversite sınavına hazırlandıkları şu stresli günlerinde yanlarında olan ve tebessüm etmelerini sağlayan Ada hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın