Arif Verimli'nin Müge Anlı Yorumundan ATV'nin Final Yapan Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Arif Verimli'nin Müge Anlı Yorumundan ATV'nin Final Yapan Dizisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
23 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor 2025 1 Ocak itibarıyla başlıyor. Yarışmacı kadrosu geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı ve kadroda Turabi'nin olmadığı görülmüştü. Şimdilerde Almanya Exatlon'da yarışan Turabi'den açıklama geldi! Hem Survivor'a neden katılmadığını açıklayan Turabi hem de önümüzdeki sezonlarla ilgili hedeflerini açıkladı. Ancak Acun Ilıcalı'nın "engellerine" takıldı.
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2. Pazartesi akşamlarının zirvesinde yer alan Kızıl Goncalar nabız yükseltmeye devam ediyor. Tarikattaki kızların okuma çabasına hayran kaldığımız bir bölümü daha geride bıraktığımız Kızıl Goncalar'ın son bölümü yine harikaydı. Ancak biz bu kez dizi hakkında değil, dizinin güzeller güzeli Zeynep'i hakkında konuşacağız. Çünkü karaktere hayat veren Mina Demirtaş'ın gerçek yaşı bu zamana kadar hep bir tartışma konusuydu. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre Demirtaş'ın yaşı sonunda belli oldu!
3. MasterChef Türkiye'de şef ceketleri için mücadele sürüyor. Finale sayılı günler kala yarışmacılar arasındaki yarış fena halde kızıştı. Dün ilk ceketi Kerem'in almasının ardından yarışmacılar bugün ikinci ceket için yarıştılar. Bakalım MasterChef'te ikinci ceketi kim kazandı?
4. Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cuma akşamları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde de görenleri hem şaşırtan hem güldüren bir an yaşandı. Yarışmacıya Simge Sağın'a ait bir şarkı soruldu. Ancak Icardi ile sık sık aynı cümlede yer alan Simge Sağın'ın bu sorusunda cevap şıklarında hiç de beklenmedik bir isim vardı: Wanda Nara! Bu şıkkı beklemeyen izleyiciler de kahkahaya boğuldu.
5. Uzun yıllardır ekranlarda izlediğimiz Müge Anlı, günün en çok izlenen gündüz kuşağı programı olmayı başarıyor. Hatta öyle bir güven ortamı yarattı ki her sene yılın en güvenilir insanlarından biri oluyor. Programda kendisine eşlik eden isimler de en az onun kadar seviliyor. Psikiyatrist ve psikolog doktor Arif Verimli de 13 yıl boyunca programda yer almış, 2021'de ani bir şekilde ayrılarak herkesi şaşırtmıştı. Neler yaşandığını tam olarak bilemememizin yanında geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'nın "Rahmi ve Şevki Hocam olmasa ben olamazdım, bu programı yapamazdım" sözleri Verimli'ye soruldu. Arif Verimli X hesabı üzerinden konuya cevap verdi.
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6. Ekranların en sevilen ve en kaoslu dizisi Kızılcık Şerbeti, kaos kotasını arşa çıkaracak bir bölümle karşımıza geliyor. Görkem'i canlandıran Özge Özacar'ın diziye veda edeceğini geçtiğimiz hafta öğrenmiştik. Ancak diziden gelen fragman ortalığı epey karıştırdı. Gitmeden önce ortalığı ateşe veren (burası doğru maalesef) Görkem, sadece kendini değil herkesi yakmış (bu da doğru maalesef)! Fragmana göre Görkem'in çıkardığı yangında 4 kişi ölmüş, 4 kişi ağır yaralanmış ve 9 da yaralı varmış!
7. Sezonun tam da ortasına gelmişken televizyon ekranlarında diziler dışında beklenmedik haberler geliyor. Dizilerin setlerinde yaşanan oyuncular arası gerilim daha önce gündem olmuştu. Siyah Kalp setinde Burak Sergen ve Bülent Polat arasında arasında yaşanan tartışma epey şaşırtmıştı. Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon katılan oyuncular da birer birer ayrılıp pek de umduklarını bulamadıklarını söylemiş, Neslihan Yeldan da setteki ortamla ilgili ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Bu kez de Leyla setinde yaşananlar merak uyandırdı. Cemre Baysel'in Gonca Vuslateri ile olan paylaşımını Instagram hesabından kaldırması kafaları karıştırdı.
8. Yeni sezona pek çok dizi başlamış olmasına rağmen ekonomik sebeplerden dolayı pek çok dizinin de yapımı ertelenmiş ya da iptal edilmişti. Sezona büyük bir iddiayla başlamasına rağmen yine aynı gerekçeler ve reytinglerdeki yetersizlik sebebiyle de pek çok dizi final yapmıştı. 2024-2025 sezonunda en çok dizi yapan kanallardan biri de ATV olmuştu. Ancak bu sezon başlayan 2 dizisi final yapan ATV'de bir erken final kararı daha duyuruldu.
9. Koskoca bir senenin daha sonuna geldik. Yıl içinde yine en çok yaptığımız şeylerden biri televizyon izlemek oldu elbette. Prime time'da birbirinden güzel dizilerle saatlerimizi geçirdik, kah güldük kah ağladık ama gündüz kuşağıyla da epey şok olduk! Gündüz kuşağında izlediklerimiz ise akıllarımıza durgunluk getirdi. Tüm yıl boyunca neler izlemişiz gündüz kuşağında gelin birlikte bir kez daha şok olalım.
10. Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme tamamlandı. Park ve Can gruplarından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır." ifadesine yer verildi. Buna göre, Ciner Holding, yayın sektöründen çekilmiş oldu.
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11. Meryem Uzerli ekranlara muhteşem bir dönüş yaptı! Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni fragmanı yayınlandı ve Uzerli'nin canlandırdığı Rozali karakteri ortaya çıktı. 3. bölümden itibaren diziye dahil olan ünlü oyuncu son olarak dijital platformda yayınlanan RU dizisiyle karşımıza çıkmıştı. Öte yandan sosyal medyada oyuncunun yüzündeki değişiklikler gündem oldu. Dizi kulislerinde ise Uzerli’nin sahne süreleriyle ilgili kriz yaşandığı konuşuluyor.
12. Gönül Dağı’nda bir dönem sona erdi! Hande Nur Tekin’in hayat verdiği Mihriban izleyicilere unutulmaz bir veda yaşattı. “Bu dünyadan bir Mihriban geçti” sözleriyle gözyaşlarına boğulan seyirci Mihriban’ın ölüm sahnesiyle ekran başında hüngür hüngür ağladı. Sosyal medyada gündem olan bu ayrılık dizinin hayranlarını derinden sarstı. Şimdi herkes Mihriban’ın yerini doldurması beklenen kişiyi konuşuyor. İşte detaylar...
13. Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonu başlamadan tansiyon yükseldi. Tanıtımda yer alan bir yarışmacının kadrodan çıkarılması gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya bu beklenmedik ayrılıkla çalkalanıyor. “Zor bir meslekten geliyorum” açıklaması yapan Mevlüt afişte olmasına rağmen yeni tanıtımdan silindi. Peki bu ani değişikliğin sebebi ne?
14. Televizyon dünyasında büyük umutlarla hazırlanan bir proje daha rafa kaldırıldı. Başrollerini Akın Akınözü ve Devrim Özkan’ın paylaşacağı Halef dizisi ekonomik krizden nasibini aldı. Reklam gelirlerindeki düşüş ve kanalların zamanlama sorunları dizinin prodüksiyonunu durdurdu. Yıldız isimlerle dolu kadrosuyla dikkat çeken yapım ne yazık ki izleyiciyle buluşamadan askıya alındı.
15. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrol oynadığı, Kanal D’ye yayınlanan İnci Taneleri dizine yeni bir oyuncu daha transfer oldu. Yayınlanan tanıtımda yüzü gösterilmeyen ve heyecan yaratan oyunncunun kim olduğu da ortaya çıktı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; İnci Taneleri’nin yeni karakteri Candan’a, ünlü oyuncu Simge Selçuk hayat verecek.
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16. Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ geçtiğimiz günlerde tesettüre girdiğini duyurarak takipçilerini şaşırtmıştı. Yıllar önce popüler olan ve ardından YouTube’da yeni bölümleriyle devam eden Kısmetse Olur’un dikkat çeken isimlerinden Yaren aldığı radikal kararla sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medya hesabından da tüm eski fotoğraflarını silerek yepyeni bir başlangıç yapan eski yarışmacı son halini paylaştı. Paylaşımına da “Buyrunuz yeni Yaren” notunu düştü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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