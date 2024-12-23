Şaşkınlıkla İzledik! 2024'te TV Ekranlarında Gündüz Kuşağında İzlediğimiz "Yok Artık!" Dedirten Olaylar
Şaşkınlıkla İzledik! 2024'te TV Ekranlarında Gündüz Kuşağında İzlediğimiz "Yok Artık!" Dedirten Olaylar
Koskoca bir senenin daha sonuna geldik. Yıl içinde yine en çok yaptığımız şeylerden biri televizyon izlemek oldu elbette. Prime time'da birbirinden güzel dizilerle saatlerimizi geçirdik, kah güldük kah ağladık ama gündüz kuşağıyla da epey şok olduk! Gündüz kuşağında izlediklerimiz ise akıllarımıza durgunluk getirdi. Tüm yıl boyunca neler izlemişiz gündüz kuşağında gelin birlikte bir kez daha şok olalım.
Detaylar, içeriğimizde...
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1. Canlı yayındayken TT olduğunu belirten Müge Anlı, 'Türkiye'de sosyal yardım var dediğim için. Yok mu?' çıkışıyla gündem oldu. Epey sinirlenen Anlı, 'Geri zekâlılar' diyerek ekrandan hakkında söylenenlere isyan etti. Anlı'nın o anları sosyal medyada viral oldu.
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2. Bir süredir Esra Erol'da aranan Fatih Aydın ile ilgili sonuca henüz ulaşılamadı. 7 Temmuz'dan bu yana kayıp olan Fatih'i aramak için ailesinin evine ekibini gönderen Esra Erol yayında bir şok yaşadı. Fatih'in ailesinden kuzenleri Esra Erol'un ekibine taş ve sopalarla saldırdı. Olaya müdahale eden polis aile üyelerini gözaltına aldı.
3. Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 çocuk babası Ahmet Tuzlu av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Cinayetin çözülmesi için Ahmet Tuzlu'nun eski eşi ve oğlu Müge Anlı’nın programına katıldı. Ancak öldürülen adamın en az 2 kadınla daha ilişki yaşadığı öğrenildi.
4. TikTok fenomenlerinden olan Aleyna Gül Demircioğlu, eski sevgilisi ile yaşadıkları nedeniyle Esra Erol’a katıldı. Genç kız, eski sevgilisinin kendisine ait müstehcen görüntüleri garsonlara bile gönderdiğini öne sürdü.
5. Gelinim Mutfakta programına gelin ve kaynana arasındaki ilişki damga vurdu. Kaynanasının aslında ablası olduğunu anlatan gelin Nazar, izleyicilere küçük çaplı şok yaşattı.
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6. Babalarının ölmesi üzerine Müge Anlı'ya başvuran kardeşler, anneleri ve onun sevgilisi Şehmus'u cinayetle suçlamıştı. O dönem babasıyla yaşayan kız kardeş Naime, söz konusu olayı canlı yayında itiraf etti.
7. Esra Erol'da Fatih Aydın'ın kaybı araştırılmaya devam ederken annesinin çocuğu kaybolduktan sonra evini boyatması dikkat çekmişti. Esra Erol o boya ustasını buldu. Ancak Mevlüt Bey'in "Bütün evi 3 bin tl'ye boyadım." açıklaması dikkat çekti. Başka bir boya ustası bağlanıp "Sen boyadan çalıyorsun." diye suçladı.
8. 9 yaşında kaybolan ve kaybının üzerinden 16 yıl geçen Tutku Dilara'nın babası Mustafa Kayıkçı'nın küçük bir kızı taciz ettiği iddiası gündeme geldi. Yayına bağlanan bir genç kadın küçükken Tutku Dilara'nın abisi ve babası tarafından taciz edildiğini söyledi. Hatta 'Sadece ben değilim.' diye de ekledi.
9. Gelinim Mutfakta'nın gelini Eliz ile nişanlısının arasındaki yaş farkı gelinleri şaşırttı. Kaynanası ile aynı yaşta çıkan gelin sosyal medyada da gündem oldu.
10. Esra Erol'da Sedef, babasını başka bir kadın gibi davranarak kandırdığını itiraf etti. Başka bir kadın gibi sosyal medyada babasıyla konuşan kız, babasından yüklü miktarda para aldığını da söyledi. Baba, eşini aldattığı sırada kızının açtığı fake hesaba arabasını satıp para gönderdiğini dile getirdi.
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11. Müge Anlı'ya evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia eden Şeyma, Ankaralı galerici sevgilisini bulmak için çıkmıştı. Müge Anlı yaptığı yayınlarla dolandırıcı olduğu iddia edilen Emre Boz ile ilgili akılalmaz gerçekleri ortaya çıkardı. Onlarca insan 'Bu kişi bizi de dolandırdı.' diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Emre Boz ile ilgili kadınları hatta çocukları istismar ettiğine yönelik iddialar da ayyuka çıktı.
12. Fatih Aydın'ı ararken yaşadığı eve kameralar gönderen Esra Erol'a Fatih’in babası Mahmut Aydın yayında sert çıktı. Muhabirin açıklamalarının ardından 'Bu kadın bir daha benim evime girmesin.' diyen baba sakinleşmedi. 'Benim evde iç çamaşırlarım var. Çıplağım. İçeri giriyor. Biraz saygı.' diyerek herkesi şoke etti.
13. Yıllar önce oğlunu fuara bırakıp kaçan Seyfi Birbir, canlı yayında aslında oğluyla 15 yıldır görüştüğünü itiraf etti.
14. Esra Erol'da programında TikTok Mehdisi Mustafa Çabuk, 15 müridiyle beraber tutuklanmıştı. Bunun üzerine Çabuk'un müridlerinden Hasan isimli şahıs, Esra Erol'u tehdit eden bir video yayınladı. Esra Erol bu sene yaptığı yayınlar nedeniyle canıyla tehdit edildi.
15. Kayıp oğlu hakkında farklı açıklamalarda bulunan Birbir, pazartesi günü oğluyla kapıdan gireceğini dese de kendine zarar vererek hastaneye kaldırılmıştı. Seyfi Birbir, evinin bahçesinde ölü bulundu.
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16. Esra Erol'da yayınına katılan mağdur anne, boşandığı eşinin 12 yaşındaki oğluna oje sürüp, makyaj yaptığını ve kadın kıyafetleri giydirerek istismar ettiğini iddia etti. Programda konuşulanlar şok etti.
17. Karısının evi terk ettiğini belirten Abdülhalim, sosyal medyada tanıştığı sevgilisi Seher'le karısını aramaya canlı yayına çıkarken adamın sanal jigololuk yaptığı ortaya çıktı.
18. Ocak ayından beri kayıp olan Sibel Hanım'ı aramak için programa çıkan ailesi kısa sürede güzel haberi alsa da canlı yayına çıkan Sibel kocası hakkında "Kocam bana başka erkeklerle ilişkiye girmemi teklif etti" dedi.
19. Müge Anlı'da kayıp olan Betül 43 gün sonra bulunmuştu. Ancak 21 yaşındaki Betül'ün 16 yaşındaki erkek arkadaşının annesinin yanında kaldığı anlaşılınca, Müge Anlı adeta çıldırdı!
20. Afyonkarahisar'dan 31 yaşında, iki çocuk sahibi Gökhan Bulut, 22 Nisan'da ortadan kaybolan ve 'Üç harflilerle evliyim' iddiasında bulunan eşi Döndü Bulut'u arıyordu. Esra Erol ve ekibi, Döndü hanımı buldu.
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21. 15 yaşındaki kayıp çocuğun annesi programda şüpheleniyorum dediği şahıslar gözaltına alındı. Şahıslara adliyeye sevk sırasında mikrofon uzatan muhabir Hüseyin Coşkun, ağza alınmayacak küfürler işitti.
22. Didem Arslan haber wunu ve küçük kızın onları uygunsuz yakaladığı için öldürüldüğünü söylediğini belirtmişti. Bu haberin ardından Gülben Ergen'in, haber kaynağını sorgulaması üzerine ünlü gazeteci canlı yayında sert çıktı.
23. 14 yaşındayken 10 bin TL başlık para karşılığı evlendirilen Burcu, anlattıklarıyla herkesi şoke etti. 15 yaşında doğum yapan Burcu'nun 2 çocuğu bulunurken şimdi oğullarını göremiyor. Esra Erol, oğullarını göremediği için programa başvuran ve şimdi 18 yaşında olan Burcu'nun hikâyesini 'Bizim en acı tablolarımızdan biri' diyerek sundu.
24. Müge Anlı'da ağzımızı açık bırakan bir olay daha yaşandı. Canlı yayına 'Bana yardım edin. Altınlarımı yattığım hastenede refakatçi olan kadınla yemiş!' diyerek eşi İbrahim'le katılan Esma Hanım'ın anlattıklarıyla bir yaşımıza daha girdik.
25. 19 Eylül 2020'de öldürülen Burhan Karakuş'un katili hala bulunamadı. Eşi Sevgi Karakuş'un Didem Arslan'la Vazgeçme programına katılmasıyla cinayetin arkasındaki sır perdesi aralanmaya başladı. Programda yaşanan gelişmelere göre, Burhan'ın yakın arkadaşı Utku'nun eşi Feride'yle ilişkisinin olduğu ortaya çıktı. Ancak Burhan öldürülmeden 4 gün önce, Feride'nin kız kardeşi Gamze ile öpüşürken görüntülenmiş.
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26. Esra Erol'un programına katılan Betül, kocası Veysel'in kendisini aldattığını iddia etmişti. Geçtiğimiz sene Veysel'in eşini aldattığı Özge'den olan ikiz bebeklerinden yalnızca birinin babası çıkmıştı. Tıp tarihinde milyonda bir görülen bu vakanın ardından Erol, Veysel'in sokakta ölü bulunduğunu açıkladı.
27. Müge Anlı'ya kucağında 2,5 aylık bebeği ile katılan Banu Çelen, bebeğinin babası Murat Gümüş tarafından evlilik vaadi ile dolandırıldığını iddia etti. Murat Gümüş'ün aynı dönemde üç kadını hamile bıraktığı iddiası herkesi şok etti.
28. Esra Erol'da 1 yıllık sevgilisi tarafından dolandırılan adam damga vurdu. Aslı olarak tanıdığı kadının aslında Murat isimli bir erkek olduğunu öğrenen Okan, öğrendikleri karşısında şoke oldu.
29. TikTok’ta 10 bin takipçisi olan 67 yaşındaki Şahinaz Çıra, yayınlardan kazandığı paralarla 2 kilo altın birikimi yapmıştı. Altınları da alıp ortadan kaybolduğunu söylediği annesini aramak için oğlu Muhammet, Müge Anlı’ya başvurdu.
30. Esra Erol'a eşinin çocuklarına kötü davrandığını söyleyerek başvuran Dilek Hanım, yayında ortaya çıkanların ardından herkesi şok etti. Emniyet, bebeklerine alkol verdiği ortaya çıkan aile için stüdyoya geldi.
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31. Müge Anlı programına katılan acılı ailenin 15 yaşındaki kayıp oğulları Kaan Çam'ı aramak için kollarını sıvadı. Bugün açıklanan bilgilere göre, Kaan'ın Nişantaşı ve Şişli gibi semtlerde saçından yaptığı Müslüm bıyıkları ile ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi olduğunu söyleyerek dolaştığı öğrenildi.
32. Esra Erol'da programına katılan 70 yaşındaki Ali Rıza Bey, kendisinden 34 yaş küçük eşini aramak için yayına katılmıştı. Bebeğinin kendisinden olup olmadığını merak eden Ali Rıza Bey, cinayet itirafıyla herkesi şoke etti. Öz kızını öldürdüğünü açıklayınca Esra Erol adamı yayından gönderdi.
33. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Ünlü gazeteci Müge Anlı'dan olumlu yanıt geldi. Genç kadın bugün yayına çıktı, derdini bir de ATV ekranlarında anlattı.
34. Ünlü gazeteci Didem Arslan'ın programı Vazgeçme'ye başvuran Melahat Zirek, 16 yaşındaki kızı Ezgi'nin kötü arkadaş ortamı yüzünden evden ayrıldığını söylemişti. 4 gündür kendisinden haber alınamayan Ezgi sonunda bulundu.
35. Müge Anlı'ya kayıp eşi Güllü Çolak'ı aramak için başvuran Mehmet'in önce aradığı Güllü ile nikahsız birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. Sonra iddia sahiplerinin anlattıkları ile cinayet işledikleri konuşulmaya başladı.
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36. 6 çocuklu babanın iddiaları damga vurdu Didem Arslan'la Vazgeçme'ye damga vurdu. Eski eşinin çocuklarına eziyet ettiğini anlatan babanın iddiaları ortaya çıkan kan donduran görüntülerle herkesi şoke etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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