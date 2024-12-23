Bakanlığın Gıda İfşaları Devam Ederken En Fazla At ve Eşek Etinin Satıldığı Şehirler Belli Oldu
Bakanlığın Gıda İfşaları Devam Ederken En Fazla At ve Eşek Etinin Satıldığı Şehirler Belli Oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlandığı ifşa listesi gündemdeki yerini koruyor. Neredeyse her gün sağlığımızı tehlikeye atan firmalar bakanlık tarafından halka duyuruluyor. Özellikle etlerinin içinde at ve eşek eti kullanan firmalar göze çarpıyor. Türkiye genelinde 4 firmanın ürünlerinde domuz eti tespit edildi. 12 ilde at ve eşek eti satıldığı belirlenen listede 2 kentin adı ise fazlasıyla öne çıktı. İşte detaylar…
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim’den itibaren düzenli olarak güncellediği hileli gıdalar listesiyle gıda güvenliği alanında önemli bir adım atıyor.
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Son açıklamada, 3 işletmenin ürünlerinde domuz eti tespit edilirken, bazı ürünlerde at ve eşek etinin de tüketiciye satıldığı ortaya çıktı.
Listeye göre, Antalya’daki Merve Lokantası’nın tas kebabında, Fethiye’deki bir Çin restoranının dana kaburgasında ve Havran’lı Kasap markasıyla satılan dana sucukta domuz eti kullanıldığı belirlendi.
Daha önce gıda işletmeleri arasında yer alan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde de domuz eti bulunduğu açıklanmıştı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bakanlık verilerine göre, at ve eşek eti kullanımı skandalında Adana ve Sakarya ön plana çıktı.
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Adana’da 15, Sakarya’da 7 işletmenin bu yasa dışı faaliyetlere karıştığı belirlendi. Bu iki ili, 4’er işletmeyle Antalya, Mersin ve Manisa izledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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