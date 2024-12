Bakanlığın Gıda İfşaları Devam Ederken En Fazla At ve Eşek Etinin Satıldığı Şehirler Belli Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlandığı ifşa listesi gündemdeki yerini koruyor. Neredeyse her gün sağlığımızı tehlikeye atan firmalar bakanlık tarafından halka duyuruluyor. Özellikle etlerinin içinde at ve eşek eti kullanan firmalar göze çarpıyor. Türkiye genelinde 4 firmanın ürünlerinde domuz eti tespit edildi. 12 ilde at ve eşek eti satıldığı belirlenen listede 2 kentin adı ise fazlasıyla öne çıktı. İşte detaylar…