Gıda İfşaları Devam Ediyor! Markette Satılan Sucukta Domuz Eti, Ünlü Kahvecide Yabancı Madde

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetlemeler kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi güncellendi. Köftede tek tırnaklı eti, sucukta sakatat, kıymalı börekte eşek eti gibi birçok gıda da yine usulsüzlükler tespit edildi. 29 yeni ürünün eklendiği listede bir işletmenin, dana sucuk adı altında domuz etinden yapılmış ürün sattığı belirtildi. Ayrıca Gaziantep'in en ünlü kahvecilerinden biri olan ve ünlülerin de akın ettiği Tahmis Kahvesi de Bakanlık tarafından yayımlanan listeye girdi.