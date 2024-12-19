Gıda İfşaları Devam Ediyor! Markette Satılan Sucukta Domuz Eti, Ünlü Kahvecide Yabancı Madde
Gıda İfşaları Devam Ediyor! Markette Satılan Sucukta Domuz Eti, Ünlü Kahvecide Yabancı Madde
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetlemeler kapsamında taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesi güncellendi. Köftede tek tırnaklı eti, sucukta sakatat, kıymalı börekte eşek eti gibi birçok gıda da yine usulsüzlükler tespit edildi. 29 yeni ürünün eklendiği listede bir işletmenin, dana sucuk adı altında domuz etinden yapılmış ürün sattığı belirtildi. Ayrıca Gaziantep'in en ünlü kahvecilerinden biri olan ve ünlülerin de akın ettiği Tahmis Kahvesi de Bakanlık tarafından yayımlanan listeye girdi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehdit eden ürünlerin açıklandığı taklit-tağşiş listesi güncellendi.
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Listenin kabarıklığı dikkat çekerken, gıdaların içinde tespit edilen usulsüzlükler adeta şoke etti.
Türkiye'nin en büyük gıda işletmeleri arasında yer alan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti bulunduğunun açıklanmasıyla birlikte alevlenen tartışmalara bugün paylaşılan güncelleme ile bir yenisi eklendi. Bakanlık, çok sayıda market ve şarküteride satışa sunulan Havranlı Kasap ve Sütüven Sucukları markasında 'dana eti' yerine domuz eti' tespit edildiğini açıkladı.
Domuz eti ihlallerine yönelik bir başka bildirim ise Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ünlü Çin restoranından geldi. Hisarönü'nde yer alan Chinese Rose restoranında satılan 'dana kaburga' ürününde domuz eti bulunduğu aktarıldı.
Gaziantep'in en ünlü kahvecilerinden biri olan ve ünlülerin de akın ettiği Tahmis Kahvesi de Bakanlık tarafından yayımlanan listeye girdi.
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Bakanlık listesine göre firmanın kekik ürününde yabancı madde tespit edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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