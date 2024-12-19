İstanbul Bağcılar ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okullarda Yılbaşı Kutlamasını Yasakladı!
İstanbul Bağcılar ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okullarda Yılbaşı Kutlamasını Yasakladı!
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Yılbaşına sayılı günler kala Milli Eğitim'den gelen yasak kararı tepkilere neden oldu.
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Bağcılar ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, sınıflarda süsleme yapılmaması uyarısında bulundu.
Milli Eğitim Müdürlüğünün yayınladığı metindeki "Yılbaşı etkinlikleri adı altında kültürümüze, geleneklerimize ve inancımıza uymayan etkinlikler"in yapılmaması ifadesi dikkat çekti.
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altay imzasıyla okullara gönderilen talimatta şu ifadelere yer verildi:
Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okullara gönderdiği yazı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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