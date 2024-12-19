Meteoroloji’den Doğu Karadeniz’e Uyarı: Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor
Meteoroloji’den Doğu Karadeniz’e Uyarı: Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 19 Aralık Perşembe günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Son rapora göre; Rize ve Artvin için kritik uyarılar yapıldı.
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Meteoroloji yeni güne uyarılarla başladı. Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
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Bu gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülebilir.
Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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