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Can Yaman Brezilya'daki El Turco Dizisinin Galasındaki Garip Şpagat Şovuyla Fena Afallattı!

Can Yaman Brezilya'daki El Turco Dizisinin Galasındaki Garip Şpagat Şovuyla Fena Afallattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.04.2025 - 11:07

Sert tavırları ve açıklamaları yüzünden ülkemizde sıkça eleştirilerin hedefi olan Can Yaman uzun süredir yurt dışında epey ilgi görüyor. Yabancı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu hal ve hareketleriyle de öne çıkmayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde 'El Turco' dizisinin galası için Brezilya'ya giden Yaman'ı şpagat şovu görenlerin büyük bir kısmına 'Ne gerek vardı şimdi?' dedirtti.  

Gelin detayları görelim...

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Gönül İşleri dizisiyle ilk kez kamera önüne geçen Can Yaman'ın yıldızı İnadına Aşk dizisiyle parlamıştı.

Gönül İşleri dizisiyle ilk kez kamera önüne geçen Can Yaman'ın yıldızı İnadına Aşk dizisiyle parlamıştı.

Daha sonra Hangimiz Sevmedik, Dolunay ve Erkenci Kuş gibi dizilerde rol aldıktan sonra Bay Yanlış ile yurt dışında da ünlenmişti. 

Ülkemizdeki agresif tavırları ve kadınlara yönelik tutumları yüzünden sıkça eleştirilen Yaman, kariyerine ve yaşamına İtalya'da devam etme kararı almıştı. 

Che Dio ci Aiuti ve Viola come il mare adlı İtalyan dizilerinde rol aldıktan sonra yabancı hayran kitlesinde inanılmaz bir artış yakalamıştı.

Hatta ünlü oyuncunun Mısır'da reklam filminde rol aldığı bir peynir markasının satışı rekoru kırdığı söylendi:

Şimdilerde gerçek bir hikayeye dayanan El Turco dizisinde bir yeniçeriye hayat veren Yaman yine dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Şimdilerde gerçek bir hikayeye dayanan El Turco dizisinde bir yeniçeriye hayat veren Yaman yine dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Ülkemizde GAİN platformunda üzerinden bugün (2 Nisan) günü yayınlanan dizi şimdiden sosyal medya trendleri arasına girdi. Osmanlı yeniçerisi Hasan Balaban’ın hikayesinin anlatıldığı 6 bölümlük dizi yurt dışında bir hayli ilgi gördü. Tabii bunda Can Yaman etkili oldu.

Can Yaman 'El Turco' dizisinin galası için soluğu Brezilya'da aldı. Ünlü oyuncu Rio de Janeiro kentinde düzenlenen etkinlikte ilgiye boğuldu.

Can Yaman 'El Turco' dizisinin galası için soluğu Brezilya'da aldı. Ünlü oyuncu Rio de Janeiro kentinde düzenlenen etkinlikte ilgiye boğuldu.

Ünlü oyuncu hayran buluşması ve imza etkinliğiyle de kentte epey ses getirdi. Kendisini sevgi seline boğan Brezilyalı hayranlarının sorularını yanıtlayıp fotoğraf çektiren Yaman, bir de yoğun istek üzerine yaptığı spagat şovuyla bizleri epey afallattı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları görelim:

Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları görelim:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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