Can Yaman Brezilya'daki El Turco Dizisinin Galasındaki Garip Şpagat Şovuyla Fena Afallattı!
Can Yaman Brezilya'daki El Turco Dizisinin Galasındaki Garip Şpagat Şovuyla Fena Afallattı!
Sert tavırları ve açıklamaları yüzünden ülkemizde sıkça eleştirilerin hedefi olan Can Yaman uzun süredir yurt dışında epey ilgi görüyor. Yabancı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu hal ve hareketleriyle de öne çıkmayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde 'El Turco' dizisinin galası için Brezilya'ya giden Yaman'ı şpagat şovu görenlerin büyük bir kısmına 'Ne gerek vardı şimdi?' dedirtti.
Gelin detayları görelim...
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Gönül İşleri dizisiyle ilk kez kamera önüne geçen Can Yaman'ın yıldızı İnadına Aşk dizisiyle parlamıştı.
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Şimdilerde gerçek bir hikayeye dayanan El Turco dizisinde bir yeniçeriye hayat veren Yaman yine dikkatleri üzerine çekmiş durumda.
Can Yaman 'El Turco' dizisinin galası için soluğu Brezilya'da aldı. Ünlü oyuncu Rio de Janeiro kentinde düzenlenen etkinlikte ilgiye boğuldu.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Gelin, bir de sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları görelim:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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