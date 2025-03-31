Aklınıza Mukayyet Olmak İsteyeceksiniz: Akıl Hastanesinde Geçen En İkonik 15 Film!
Aklınıza Mukayyet Olmak İsteyeceksiniz: Akıl Hastanesinde Geçen En İkonik 15 Film!
Akıl hastaneleri, gerçeklik ve deliliğin iç içe geçtiği, bilinçaltının derinliklerine yolculuk yapmamızı sağlayan en ürkütücü mekanlardan biridir. Bu tür filmler, yalnızca korku unsurlarıyla değil, aynı zamanda insan zihninin karanlık köşelerini keşfetmemize olanak tanıyan derin hikayeleriyle de izleyiciyi etkisi altına alır. Paranoya, sanrılar, deneyler ve kaçış hikayeleriyle dolu bu yapımlar, psikolojik gerilimi zirveye taşıyor.
Eğer zihin oyunlarını ve tüyler ürperten atmosferleri seviyorsanız, bu akıl hastanesi temalı 15 film tam da size göre!
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1. Shutter Island (2010)
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2. One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) – Guguk Kuşu
3. Unsane (2018)
4. Gothika (2003)
5. Stonehearst Asylum (2014)
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6. The Ward (2010)
7. The Ninth Configuration (1980)
8. Session 9 (2001)
9. Don't Look in the Basement (1973)
10. Asylum (2005)
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11. Shock Corridor (1963)
12. The Jacket (2005)
13. Sucker Punch (2011)
14. Madhouse (1974)
15. The House on Haunted Hill (1999)
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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