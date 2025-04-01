Eşi ve Kızları Cenazede Fenalaştı: Dostları Son Yolculuğuna Uğurlanan Volkan Konak'ı Yalnız Bırakmadı
Eşi ve Kızları Cenazede Fenalaştı: Dostları Son Yolculuğuna Uğurlanan Volkan Konak'ı Yalnız Bırakmadı
'Kuzeyin oğlu' lakabıyla gönüllerde taht kuran usta sanatçı Volkan Konak ani ölümüyle sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Volkan Konak için bugün (1 Nisan) Levent Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kızları ve eşinin fenalaştığı törende gözyaşları sel oldu. Hem hayranları hem de ünlü isimler Konak'ı cenaze töreninde yalnız bırakmadı.
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'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aldığı sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti.
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Eşi ve kızları cenaze töreninde fenalık geçirdi.
Perihan Savaş cenaze törenine katıldı.
Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, " İkisinin yolu açık olsun… Volkan abiden sonra işimiz çok zor." dedi.
Ahmet Selçuk İlkan, "Hepimizin içini volkan gibi yakıp gitti." dedi.
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Melek Baykal, "Bir Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısıydı." dedi.
Şevval Sam, "Türkiye bir vatanseverini kaybetti." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de cenazeye katılan isimler arasındaydı.
Ayşegül Yıldız, "Dünyadan çok güzel bir insan geçti." dedi.
Berkay Şahin konuşmakta güçlük çekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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