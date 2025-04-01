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Eşi ve Kızları Cenazede Fenalaştı: Dostları Son Yolculuğuna Uğurlanan Volkan Konak'ı Yalnız Bırakmadı

Eşi ve Kızları Cenazede Fenalaştı: Dostları Son Yolculuğuna Uğurlanan Volkan Konak'ı Yalnız Bırakmadı

Volkan Konak
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.04.2025 - 13:47

'Kuzeyin oğlu' lakabıyla gönüllerde taht kuran usta sanatçı Volkan Konak ani ölümüyle sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Volkan Konak için bugün (1 Nisan) Levent Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kızları ve eşinin fenalaştığı törende gözyaşları sel oldu. Hem hayranları hem de ünlü isimler Konak'ı cenaze töreninde yalnız bırakmadı.

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'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aldığı sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti.

'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aldığı sahnede fenalaşarak hayatını kaybetti.

Hayranlarını ve sanat camiasını yasa boğan ölüm haberinin ardından Volkan Konak için bugün (1 Nisan) Levent Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından Volkan Konak'ın naaşı defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a götürülecek.

Eşi ve kızları cenaze töreninde fenalık geçirdi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği törende izdiham yaşandı.

Perihan Savaş cenaze törenine katıldı.

Perihan Savaş cenaze törenine katıldı.

Savaş, 'Zaten bayramımız zehir olmuştu. Bir de üstüne Volkan'ı kaybettik. Çok üzgünüm. Çok iyi bir dostum, çok iyi bir arkadaşım, toprağım, hemşehrim... Gerçekten çok üzgünüm.' dedi.

Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, " İkisinin yolu açık olsun… Volkan abiden sonra işimiz çok zor." dedi.

Kazım Koyuncu'nun kardeşi Niyazi Koyuncu, " İkisinin yolu açık olsun… Volkan abiden sonra işimiz çok zor." dedi.

'Volkan abi hepimiz için çok değerli, kıymetliydi. Uzun zamandır tanıyordum Volkan abiyi... Abimle olan dostlukları, paylaşımları hepsi şu anda gözümün önünde. İkisinin yolu açık olsun. Allah rahmet eylesin. Karadeniz müziğinin iki öncüsü, biz gençler olarak örnek aldığımız iki isim. Volkan abiden sonra işimiz çok zor. Hepimize bir abiliği dokunmuştu. Hepimizin başı sağ olsun.'

Ahmet Selçuk İlkan, "Hepimizin içini volkan gibi yakıp gitti." dedi.

Ahmet Selçuk İlkan, "Hepimizin içini volkan gibi yakıp gitti." dedi.

'Adı Volkan'dı. Bazı insanlar gerçekten adlarının özelliklerini taşırlar. Volkan gibi doğdu, adı gibi volkan gibi oldu, volkan gibi yaşadı ve hepimizin içini volkan gibi yakıp gitti. Ruhu şad olsun. Başımız sağ olsun.'

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Melek Baykal, "Bir Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısıydı." dedi.

Melek Baykal, "Bir Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısıydı." dedi.

'Çok üzgünüm. Çok değerli birini kaybettik arkadaşlar. Bir Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısıydı. Yaşadığı süre içinde dimdik durdu. Ölürken bile dimdik durup şarkısını bitirdi.' 

Şevval Sam, "Türkiye bir vatanseverini kaybetti." dedi.

Şevval Sam, "Türkiye bir vatanseverini kaybetti." dedi.

'Türkiye bir vatanseverini kaybetti. Okuttuğu çocuklar bu şefkatli abisini kaybetti. Eğlence sektörü, müzik dünyası, sanat dünyası çok yakın bir dostunu ve neşesini kaybetti. Her ölüm erken ölümdür ama hiç beklenmedik oldu ve kalbimiz çok buruk gerçekten.'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de cenazeye katılan isimler arasındaydı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de cenazeye katılan isimler arasındaydı.

Ayşegül Yıldız, "Dünyadan çok güzel bir insan geçti." dedi.

Ayşegül Yıldız, "Dünyadan çok güzel bir insan geçti." dedi.

'Çok iyi kalpli, çocukları okutan, ihtiyacı olan herkese el uzatan, sanatçılığı bir tarafa harika bir insanı kaybettik. Ne söylesek boş. Rabbim inşallah yattığı yerde dinlendirsin. Mekanını cennet etsin. Çok güzel bir insandı. Tanıma şerefine, arkadaşlık etme şerefine nail olduğum için çok mutluyum. Dünyadan çok güzel bir insan geçti.

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Berkay Şahin konuşmakta güçlük çekti.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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