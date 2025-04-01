Eşi ve Kızları Cenazede Fenalaştı: Dostları Son Yolculuğuna Uğurlanan Volkan Konak'ı Yalnız Bırakmadı

'Volkan abi hepimiz için çok değerli, kıymetliydi. Uzun zamandır tanıyordum Volkan abiyi... Abimle olan dostlukları, paylaşımları hepsi şu anda gözümün önünde. İkisinin yolu açık olsun. Allah rahmet eylesin. Karadeniz müziğinin iki öncüsü, biz gençler olarak örnek aldığımız iki isim. Volkan abiden sonra işimiz çok zor. Hepimize bir abiliği dokunmuştu. Hepimizin başı sağ olsun.'