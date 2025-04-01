Ekrem İmamoğlu "Can Dostum" Dediği Volkan Konak'ın Cenaze Törenine Çelenk Gönderdi

Usta sanatçı Volkan Konak, bayramın birinci günü sahne aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede fenalaşmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 26 yıllık arkadaşı Ekrem İmamoğlu, arkadaşının vefat haberini tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde aldı.

İmamoğlu haberin ardından,

'Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici.

Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Güle güle can dostum….' demişti. Volkan Konak'ın cenaze törenine katılamayan Ekrem İmamoğlu'nun cenazeye gönderdiği çelenk görüntülendi.

Kaynak: 2. Sayfa