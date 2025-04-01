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Ekrem İmamoğlu "Can Dostum" Dediği Volkan Konak'ın Cenaze Törenine Çelenk Gönderdi

Ekrem İmamoğlu "Can Dostum" Dediği Volkan Konak'ın Cenaze Törenine Çelenk Gönderdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.04.2025 - 12:54

Usta sanatçı Volkan Konak, bayramın birinci günü sahne aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede fenalaşmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 26 yıllık arkadaşı Ekrem İmamoğlu, arkadaşının vefat haberini tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde aldı.

İmamoğlu haberin ardından,

 'Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici.

Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. 

Güle güle can dostum….' demişti. Volkan Konak'ın cenaze törenine katılamayan Ekrem İmamoğlu'nun cenazeye gönderdiği çelenk görüntülendi.

Kaynak: 2. Sayfa

Kaynak: https://x.com/2_sayfaofficial/status/...
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Usta sanatçı Volkan Konak'ın vefat haberi tüm sanat camiasını ve sevenlerini büyük üzüntüye boğdu.

Usta sanatçı Volkan Konak'ın vefat haberi tüm sanat camiasını ve sevenlerini büyük üzüntüye boğdu.

Sahnede aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ardından binlerce taziye mesajı yayınlandı. 26 yıllık arkadaşı Ekrem İmamoğlu da haberi tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde aldı. Üzüntüsünü dile getiren Ekrem İmamoğlu'na destek veren ve 400 sanatçının katıldığı bildiriye imza atan isimlerden biri de Volkan Konak'tı.

Ekrem İmamoğlu "güle güle can dostum" dediği Volkan Konak'ın cenaze töreni için çelenk gönderdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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