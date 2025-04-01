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Vatandaşlar Volkan Konak’ı Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı: Barikatlar Devrilince Kargaşa Yaşandı

Vatandaşlar Volkan Konak’ı Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı: Barikatlar Devrilince Kargaşa Yaşandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.04.2025 - 13:10

Kıbrıs’ta verdiği konserde şarkı söylediği esnada fenalaşarak yere yığılan sanatçımız Volkan Konak, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmış, ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Değerli sanatçımız tüm sevenlerini vefat haberiyle yasa boğdu. Bugün ise cenaze töreni gerçekleşirken vatandaşlar da katılım sağladı. Kalabalığın önüne geçebilmek için kurulan barikatlar devrilince kargaşa yaşandı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Emir Babür

neden barikat kurarsın ki ?

Dora sel

hayranları Kemal Sunal'ın tabutunu çalmaya çalışmıştı kendi bahçelerine gömmek için. bazı zamanlarda ölü için fidye istenilen durumlar da oldu. riske atmak ... Devamını Gör

Honest Adam

adamın vasiyetini yerine getirmediler ben ona üzüldüm

V for Vendetta

Eminim üzülmüşsündür.

Ekrem özbek

sırf AKP ye inat olsun diye olay çıksın diye vasiyetini yerine getirip yakılmadıda camiye getirdiler