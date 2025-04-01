Vatandaşlar Volkan Konak’ı Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı: Barikatlar Devrilince Kargaşa Yaşandı
Vatandaşlar Volkan Konak’ı Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı: Barikatlar Devrilince Kargaşa Yaşandı
Kıbrıs’ta verdiği konserde şarkı söylediği esnada fenalaşarak yere yığılan sanatçımız Volkan Konak, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmış, ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Değerli sanatçımız tüm sevenlerini vefat haberiyle yasa boğdu. Bugün ise cenaze töreni gerçekleşirken vatandaşlar da katılım sağladı. Kalabalığın önüne geçebilmek için kurulan barikatlar devrilince kargaşa yaşandı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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neden barikat kurarsın ki ?
hayranları Kemal Sunal'ın tabutunu çalmaya çalışmıştı kendi bahçelerine gömmek için. bazı zamanlarda ölü için fidye istenilen durumlar da oldu. riske atmak ... Devamını Gör
adamın vasiyetini yerine getirmediler ben ona üzüldüm
Eminim üzülmüşsündür.
sırf AKP ye inat olsun diye olay çıksın diye vasiyetini yerine getirip yakılmadıda camiye getirdiler