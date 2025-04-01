Vatandaşlar Volkan Konak’ı Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı: Barikatlar Devrilince Kargaşa Yaşandı

Kıbrıs’ta verdiği konserde şarkı söylediği esnada fenalaşarak yere yığılan sanatçımız Volkan Konak, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmış, ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Değerli sanatçımız tüm sevenlerini vefat haberiyle yasa boğdu. Bugün ise cenaze töreni gerçekleşirken vatandaşlar da katılım sağladı. Kalabalığın önüne geçebilmek için kurulan barikatlar devrilince kargaşa yaşandı.