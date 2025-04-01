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Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Volkan Konak’ı Anan Mustafa Sarıgül İsrail’i Sebep Gösterdi

Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Volkan Konak’ı Anan Mustafa Sarıgül İsrail’i Sebep Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.04.2025 - 11:42

Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği konserde sahnedeyken fenalaşarak yere yığılan değerli sanatçımız Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Camiayı yasa boğan Volkan Konak’ın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu açıklandı. Mustafa Sarıgül de Volkan Konak’ın hayatını kaybettiğine üzüldüğünü belirterek, kalp krizleri için İsrail’den alınan tohumların ilişkili olabileceğini iddia etti.

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İşte o anlar 👇

Son dönemlerde kalp krizlerinin artışta olduğuna dair iddialar gündemde.

Son dönemlerde kalp krizlerinin artışta olduğuna dair iddialar gündemde.

Henüz kalp krizlerinin artışta olduğuna dair açıklanan bir veri yok, bu iddia vatandaşlara ait. Kimileri koronavirüs döneminde olunan aşıların kalp krizine sebep olduğunu dile getiriyor. Mustafa Sarıgül ise “Kalp krizlerinin çoğalmasının tek sebebi İsrail” dedi.

Volkan Konak henüz 58 yaşındaydı.

Volkan Konak henüz 58 yaşındaydı.

2025 yılının daha ilk çeyreğindeyken değerli sanatçılarımızın hayatını kaybettiği haberlerini peş peşe öğrendik. “Mağusa Limanı” şarkısıyla hayatlarımıza dokunan Konak, orada vefat etti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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