Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Volkan Konak’ı Anan Mustafa Sarıgül İsrail’i Sebep Gösterdi
Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Volkan Konak’ı Anan Mustafa Sarıgül İsrail’i Sebep Gösterdi
Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği konserde sahnedeyken fenalaşarak yere yığılan değerli sanatçımız Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Camiayı yasa boğan Volkan Konak’ın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu açıklandı. Mustafa Sarıgül de Volkan Konak’ın hayatını kaybettiğine üzüldüğünü belirterek, kalp krizleri için İsrail’den alınan tohumların ilişkili olabileceğini iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemlerde kalp krizlerinin artışta olduğuna dair iddialar gündemde.
Volkan Konak henüz 58 yaşındaydı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın