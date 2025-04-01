Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Volkan Konak’ı Anan Mustafa Sarıgül İsrail’i Sebep Gösterdi

Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği konserde sahnedeyken fenalaşarak yere yığılan değerli sanatçımız Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Camiayı yasa boğan Volkan Konak’ın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu açıklandı. Mustafa Sarıgül de Volkan Konak’ın hayatını kaybettiğine üzüldüğünü belirterek, kalp krizleri için İsrail’den alınan tohumların ilişkili olabileceğini iddia etti.