Kedi İstemiyorum Diyen Annenin Eve Kedi Geldikten Sonra Yaşadığı Fikir Değişimi Kalpleri Eritti

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Ebeveynler evde pek kedi, köpek besleme taraftarı olmayabiliyor. Ancak çocuklarının sahiplendikleri hayvanlar karşısında da hep aynı senaryo yaşanıyor. Her ne kadar istemediklerini dile getirseler de bir bakıyoruz en yakın dost oluvermişler. İşte şimdi tam da böyle bir hikaye ile karşınızdayız. Hikayenin kahramanı ise Dobby adlı kedi.
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Dobby eve geldiği ilk gün aile büyükleri pek de sevgiyle karşılamamıştı. Hatta evde kedi istenmemesi hakkında sohbetler de edilmişti.
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Ancak gel zaman git zaman derken bir de ne görelim? Her zaman olduğu gibi Dobby’i kendine en yakın arkadaş olarak evin annesini seçmiş, kalbini de çoktan fethetmişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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