Kedi İstemiyorum Diyen Annenin Eve Kedi Geldikten Sonra Yaşadığı Fikir Değişimi Kalpleri Eritti

Ebeveynler evde pek kedi, köpek besleme taraftarı olmayabiliyor. Ancak çocuklarının sahiplendikleri hayvanlar karşısında da hep aynı senaryo yaşanıyor. Her ne kadar istemediklerini dile getirseler de bir bakıyoruz en yakın dost oluvermişler. İşte şimdi tam da böyle bir hikaye ile karşınızdayız. Hikayenin kahramanı ise Dobby adlı kedi.