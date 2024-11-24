İlk ve Son’un Başrolü Hazal Subaşı'ndan İtiraf: "Toplantıda Tuvalete Gidip 'Allah’ım Ben Ne Yapacağım?' Dedim"

İlk ve Son, güçlü senaryosu ve herkesin kendi hayatından bir parça bulabileceği hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Yoğun duygusal sahneleriyle hafızalara kazınan dizi, izleyicileri sık sık bunalıma sürükleyen bir hikaye sunuyor. Sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yerini koruyan yapımın başrol oyuncularından Hazal Subaşı, çekim sürecinde yaşadığı duygusal zorlukları paylaştı. Başarılı oyuncu, konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programında, dizinin yoğun atmosferinin yalnızca izleyicileri değil, kendisini de derinden etkilediğini anlattı. Subaşı, yaşadığı kaygı dolu anları samimi bir şekilde ifade ederek, izleyicilerin hislerini paylaştığını vurguladı ve adeta seyircilerin içini rahatlattı.