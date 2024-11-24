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İlk ve Son’un Başrolü Hazal Subaşı'ndan İtiraf: "Toplantıda Tuvalete Gidip 'Allah’ım Ben Ne Yapacağım?' Dedim"

İlk ve Son’un Başrolü Hazal Subaşı'ndan İtiraf: "Toplantıda Tuvalete Gidip 'Allah’ım Ben Ne Yapacağım?' Dedim"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 22:45

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İlk ve Son, güçlü senaryosu ve herkesin kendi hayatından bir parça bulabileceği hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Yoğun duygusal sahneleriyle hafızalara kazınan dizi, izleyicileri sık sık bunalıma sürükleyen bir hikaye sunuyor. Sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yerini koruyan yapımın başrol oyuncularından Hazal Subaşı, çekim sürecinde yaşadığı duygusal zorlukları paylaştı. Başarılı oyuncu, konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programında, dizinin yoğun atmosferinin yalnızca izleyicileri değil, kendisini de derinden etkilediğini anlattı. Subaşı, yaşadığı kaygı dolu anları samimi bir şekilde ifade ederek, izleyicilerin hislerini paylaştığını vurguladı ve adeta seyircilerin içini rahatlattı.

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Güzel oyuncu Hazal Subaşı, senaryoyu okuduktan sonra toplantılar sırasında hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi: “Toplantıda tuvalete gidip, 'Allah’ım ben ne yapacağım?' dediğim durumlarım oldu.”

Güzel oyuncu Hazal Subaşı, senaryoyu okuduktan sonra toplantılar sırasında hissettiklerini şu sözlerle dile getirdi: “Toplantıda tuvalete gidip, 'Allah’ım ben ne yapacağım?' dediğim durumlarım oldu.”

Özellikle dizinin senaristi Hakan Bonomo ile bir araya geldiklerinde yaşadığı duygusal yoğunluğu şu sözlerle paylaştı: “Hakan, ben iyi değilim. Garip bir anksiyete yaşıyorum.”

Özellikle dizinin senaristi Hakan Bonomo ile bir araya geldiklerinde yaşadığı duygusal yoğunluğu şu sözlerle paylaştı: “Hakan, ben iyi değilim. Garip bir anksiyete yaşıyorum.”

Subaşı, sadece kendisinin değil, diğer oyuncuların da aynı duyguları yaşadığını öğrenince biraz rahatladığını ifade etti. Bu açıklamalar, İlk ve Son’un sadece bir dizi değil, aynı zamanda derin bir duygusal yolculuk olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

O itiraf👇📽️

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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