Bir Arkadaş Grubu “Avrupa Yakası Gecesi” Düzenledi: Dizinin Unutulmaz Karakterlerini Canlandırdılar

Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden Avrupa Yakası, yıllar geçse de izleyicileri üzerinde büyük bir etki bırakmaya devam ediyor. Konusu ve karakterleriyle dönemine damga vuran dizi, hala sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Eğer Avrupa Yakası'nı izlemediyseniz bile, dizinin ikonik karakterlerini mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür. @tugcebeauty_official isimli kullanıcı, arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli bir 'Avrupa Yakası Gecesi' düzenledi.