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Bir Arkadaş Grubu “Avrupa Yakası Gecesi” Düzenledi: Dizinin Unutulmaz Karakterlerini Canlandırdılar

Bir Arkadaş Grubu “Avrupa Yakası Gecesi” Düzenledi: Dizinin Unutulmaz Karakterlerini Canlandırdılar

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 21:23

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Türk televizyonunun unutulmaz dizilerinden Avrupa Yakası, yıllar geçse de izleyicileri üzerinde büyük bir etki bırakmaya devam ediyor. Konusu ve karakterleriyle dönemine damga vuran dizi, hala sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Eğer Avrupa Yakası'nı izlemediyseniz bile, dizinin ikonik karakterlerini mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür. @tugcebeauty_official isimli kullanıcı, arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli bir 'Avrupa Yakası Gecesi' düzenledi.

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"Avrupa Yakası Gecesi" düzenleyen bir grup arkadaştan her biri, dizinin karakterlerinden birinin kıyafetini giyerek, o karakterin kılığına girdi.

"Avrupa Yakası Gecesi" düzenleyen bir grup arkadaştan her biri, dizinin karakterlerinden birinin kıyafetini giyerek, o karakterin kılığına girdi.

Birbirinden şık ve yaratıcı kıyafetlerle karakterleri canlandıran grup üyeleri, sosyal medyada beğeni topladı.

Birbirinden şık ve yaratıcı kıyafetlerle karakterleri canlandıran grup üyeleri, sosyal medyada beğeni topladı.

Sizin favoriniz hangisi oldu? Yorumlarda buluşalım!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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