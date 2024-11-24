Hazal Kaya'nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paylaşımı Dikkat Çekti
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Hazal Kaya'nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paylaşımı Dikkat Çekti
Genç yaşlarından beri ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerimizden biri Hazal Kaya. Başarılı oyuncu 'Adını Feriha Koydum' isimli dizide Feriha'ya hayat vermesinin ardından adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. Şimdilerde daha çok dijital yapımlarda izlediğimiz Kaya, sosyal medyasını da güncel olaylar hakkında yorum ve paylaşım yapmak adına sıkça kullanıyor. Hazal Kaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü özelinde bir paylaşım yaptı. ''ŞiddeteSON'' hastagiyle yaptığı bu paylaşım tüyleri diken diken ederken farkındalık oluşturmasıyla da takdir topladı.
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'Aşk-ı Memnu'nun 'Nihal'i ve 'Adını Feriha Koydum'un 'Feriha'sı olarak tanıdığımız ünlü oyuncu Hazal Kaya, son dönemlerde yer aldığı dijital projelerdeki başarılı oyunculuk performansıyla epey konuşulan isimlerden.
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Başarılı oyuncu, 2019 da kendi gibi oyuncu olan eşi Ali Atay ile dünyaevine girmişti. O zamandan beri oldukça samimi ve sempatik bulunan ünlü ikilinin attığı her adım, yaptığı her paylaşım sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.
Bu ünlü çiftimizden sosyal medya paylaşımlarıyla daha çok konuşulan taraf ise Hazal Kaya. Ünlü oyuncunun gerek Instagram'ında ünlü arkadaşlarıyla verdiği pozlar gerekse de güncelde kamuyu ilgilendiren konular hakkında yaptığı paylaşımları dikkat çekiyor.
Kaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne özel bir paylaşım yapmayı da aksatmadı. Kadına şiddet, ülkemizde büyük bir sorun olduğundan bu konuya gerekli önemi veren ve desteğini eksik etmeyen Hazal Kaya'nın bu paylaşımı tüyleri diken diken ederken, kaybettiğimiz kadın ve genç kızlarımızın acısını yeniden hissettirerek yüreklerimizi yaktı.
Hazal Kaya'nın paylaşımı için 👇
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