Hazal Kaya'nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Paylaşımı Dikkat Çekti

Genç yaşlarından beri ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerimizden biri Hazal Kaya. Başarılı oyuncu 'Adını Feriha Koydum' isimli dizide Feriha'ya hayat vermesinin ardından adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı. Şimdilerde daha çok dijital yapımlarda izlediğimiz Kaya, sosyal medyasını da güncel olaylar hakkında yorum ve paylaşım yapmak adına sıkça kullanıyor. Hazal Kaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü özelinde bir paylaşım yaptı. ''ŞiddeteSON'' hastagiyle yaptığı bu paylaşım tüyleri diken diken ederken farkındalık oluşturmasıyla da takdir topladı.