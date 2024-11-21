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Babasının Yaşlanmasından Dem Vurdu: Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil'in Açıklaması Gündem Oldu

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Babasının Yaşlanmasından Dem Vurdu: Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil'in Açıklaması Gündem Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 00:53

Yıllarca televizyon ekranlarında farklı t-yarışma formatlarındaki eğlenceli sunumuyla tanıdığımız Mehmet Ali Erbil'i şimdilerde TikTok gibi sosyal mecralarda daha sık görüyoruz. Sevgilisi Gülseren Ceylan ile birlikte sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Erbil, paylaşımlarıyla sürekli gündeme geliyor. Ünlü ismin Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, babasının güncel hali hakkında Hüseyin Altun'a konuştu. Yasmin Erbil, yaşadığı zorlukların altını çizdi.

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Ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil'i tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Bir dönemler sunuculuğunu üstlendiği programda 'Parmaktan sonra' söylemiyle popüler olmuş ve eğlenceli mizacıyla herkesçe konuşulur olmuştu kendisi.

Ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil'i tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Bir dönemler sunuculuğunu üstlendiği programda 'Parmaktan sonra' söylemiyle popüler olmuş ve eğlenceli mizacıyla herkesçe konuşulur olmuştu kendisi.

Erbil, son zamanlarda ise kendinden 25 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşk ve açtığı TikTok canlı yayınlarıyla gündeme geliyor hatta gündemden hiç düşmüyor biliyorsunuz.

Erbil, son zamanlarda ise kendinden 25 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşk ve açtığı TikTok canlı yayınlarıyla gündeme geliyor hatta gündemden hiç düşmüyor biliyorsunuz.

Geçtiğimiz günlerde ise Serdar Ortaç ile birlikte yasa dışı bahis operasyonunda adı geçmiş ve ünlü isim sorguya alınmıştı. Ardından Mehmet Ali Erbil, ev hapsine çarptırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Serdar Ortaç ile birlikte yasa dışı bahis operasyonunda adı geçmiş ve ünlü isim sorguya alınmıştı. Ardından Mehmet Ali Erbil, ev hapsine çarptırılmıştı.

Bu yaşanan kaotik olayın ardından Hüseyin Altun, Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile röportaj yaptı. Yasmin Erbil babasının yaşlanmasından dem vurdu.

Bu yaşanan kaotik olayın ardından Hüseyin Altun, Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile röportaj yaptı. Yasmin Erbil babasının yaşlanmasından dem vurdu.

Yasmin Erbil, ''Uyarıyoruz, ama yine TikTok'a girmiş; vallahi yani klasik babam!'' diyerek ünlü birinin kızı olmanın kendisine zorluk yarattığını dile getirdi.

Yasmin Erbil, ''Uyarıyoruz, ama yine TikTok'a girmiş; vallahi yani klasik babam!'' diyerek ünlü birinin kızı olmanın kendisine zorluk yarattığını dile getirdi.
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''Sektörde babası sayesinden rolü aldı diye çok önyargı oluyor. Bence çok daha zor bir şey ünlü birinin kızı olmak.'' diyerek cümlesini tamalayan Erbil, mahkeme süreci hakkındaki gelişmeleri bilmediği dile getirdi.

''Sektörde babası sayesinden rolü aldı diye çok önyargı oluyor. Bence çok daha zor bir şey ünlü birinin kızı olmak.'' diyerek cümlesini tamalayan Erbil, mahkeme süreci hakkındaki gelişmeleri bilmediği dile getirdi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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