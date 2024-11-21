Babasının Yaşlanmasından Dem Vurdu: Mehmet Ali Erbil'in Kızı Yasmin Erbil'in Açıklaması Gündem Oldu

Yıllarca televizyon ekranlarında farklı t-yarışma formatlarındaki eğlenceli sunumuyla tanıdığımız Mehmet Ali Erbil'i şimdilerde TikTok gibi sosyal mecralarda daha sık görüyoruz. Sevgilisi Gülseren Ceylan ile birlikte sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Erbil, paylaşımlarıyla sürekli gündeme geliyor. Ünlü ismin Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, babasının güncel hali hakkında Hüseyin Altun'a konuştu. Yasmin Erbil, yaşadığı zorlukların altını çizdi.