Evlilik Tecrübesini Bir Kez Deneyimleyen Ceylan Ertem'den Tövbe Edercesine Açıklama: ''Bir Daha Asla!''

Son yılların sevilen şarkıcılarından Ceylan Ertem, kendine has tarzı ile ön plana çıkan isimlerden. Başarılı şarkıcı, iddialı açıklamaları ve kamuoyunu meşgul eden problemler hakkındaki yorumlarıyla da gündeme sık sık geliyor biliyorsunuz. Kendisi 2011 yılında hayatını birleştirdiği eski eşiyle yollarını ayırmıştı. Aşka inancı pek de kalmayan şarkıcı, Magazin Burada'ya verdiği röportajda evlilik hakkındaki düşüncelerini aktardı. Ertem'in tutumu gülümsetirken, akıllarda 'evlilik onu bu kadar mı yormuş?' sorusunu uyandırdı.