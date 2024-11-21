Evlilik Tecrübesini Bir Kez Deneyimleyen Ceylan Ertem'den Tövbe Edercesine Açıklama: ''Bir Daha Asla!''
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Evlilik Tecrübesini Bir Kez Deneyimleyen Ceylan Ertem'den Tövbe Edercesine Açıklama: ''Bir Daha Asla!''
Son yılların sevilen şarkıcılarından Ceylan Ertem, kendine has tarzı ile ön plana çıkan isimlerden. Başarılı şarkıcı, iddialı açıklamaları ve kamuoyunu meşgul eden problemler hakkındaki yorumlarıyla da gündeme sık sık geliyor biliyorsunuz. Kendisi 2011 yılında hayatını birleştirdiği eski eşiyle yollarını ayırmıştı. Aşka inancı pek de kalmayan şarkıcı, Magazin Burada'ya verdiği röportajda evlilik hakkındaki düşüncelerini aktardı. Ertem'in tutumu gülümsetirken, akıllarda 'evlilik onu bu kadar mı yormuş?' sorusunu uyandırdı.
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Ceylan Ertem, son yıllarda güçlü sesiyle yıldızını parlatan şarkıcılarımızdan biliyorsunuz. Şimdiye dek yaptığı her cover, söylediği her şarkı o dönemin en çok dinleneni olmayı başardı.
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Ertem, 2011 yılında iş insanı Doruk Kaya ile hayatını birleştirmişti. Ardından ikili, anlaşamayarak yollarını ayırma kararı almıştı.
Magazin Burada muhabirlerine röportaj veren Ceylan Ertem, kendisine yöneltilen evlilik ve aşk sorularını yanıtladı. Ertem'in ağzı bu evlilikten öyle bir yanmış olacak ki tövbe edercesine ''Benden asla bir evlilik beklemesin, onu söyleyeyim de!'' diyen şarkıcı, eğer bir gün çocuk isterse evlat edinmeyi tercih edeceğini de belirtti.
Ceylan Ertem'in röportajının tamamı için👇
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