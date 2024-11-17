Bir Fil Tarafından Öpülen Yeliz Yeşilmen'in Abartılı Tepkisi Dikkat Çekti!

17 Aralık 1978 tarihinde Adana'da doğan Yeliz Yeşilmen, kariyerine oyunculukla başlamış, özellikle 2000'li yıllarda çeşitli televizyon dizilerinde ve filmlerde rol alarak tanınmıştır. Kendisini aynı zamanda 2000'li yıllarda müzik sektörüne de girmiş ve eğlenceli şarkılarıyla ön plana çıkmıştı. Ünlü güzelin yeni sosyal medya paylaşımı ise bugün gündem oldu. Yeşilmen, bir fil tarafından hortumuyla öpüldü. O anları şaşkınlıkla karşılayan Yeliz Yeşilmen'in 'yüksek' tepkisi ise oldukça dikkat çekti.