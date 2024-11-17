Bir Fil Tarafından Öpülen Yeliz Yeşilmen'in Abartılı Tepkisi Dikkat Çekti!
Bir Fil Tarafından Öpülen Yeliz Yeşilmen'in Abartılı Tepkisi Dikkat Çekti!
17 Aralık 1978 tarihinde Adana'da doğan Yeliz Yeşilmen, kariyerine oyunculukla başlamış, özellikle 2000'li yıllarda çeşitli televizyon dizilerinde ve filmlerde rol alarak tanınmıştır. Kendisini aynı zamanda 2000'li yıllarda müzik sektörüne de girmiş ve eğlenceli şarkılarıyla ön plana çıkmıştı. Ünlü güzelin yeni sosyal medya paylaşımı ise bugün gündem oldu. Yeşilmen, bir fil tarafından hortumuyla öpüldü. O anları şaşkınlıkla karşılayan Yeliz Yeşilmen'in 'yüksek' tepkisi ise oldukça dikkat çekti.
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Oyunculuk, modellik, televizyon sunuculuğu ve şarkıcılık gibi birçok alanda deneyimi olan Yeliz Yeşilmen'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kendisi katıldığı programlarda yaptığı iddialı açıklamalarla da sık sık gündeme gelen bir isim. Yeşilmen en son Aramızda Kalmasın isimli televizyon programında zengin ve fakir erkek kıyaslaması yaparak gündeme gelmişti.
Yeliz Yeşilmen bu sefer de yaptığı öpücüklü paylaşımla gündeme gelmeyi başardı. Bir fil tarafından öpülen Yeşilmen, şaşkınlık kahkahalarına hakim olamayarak bu olay hakkında ''Cok diye öptü'' ifadesini kullandı.
İşte o paylaşım👇
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