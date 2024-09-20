Zengin ve Fakir Erkek Karşılaştırması Yapan Yeliz Yeşilmen'in Bakış Açısı Kullanıcılar Tarafından Desteklendi!
Zengin ve Fakir Erkek Karşılaştırması Yapan Yeliz Yeşilmen'in Bakış Açısı Kullanıcılar Tarafından Desteklendi!
TV8'de yayınlanan 'Aramızda Kalmasın' programına konuk olan Yeliz Yeşilmen zengin ve fakir erkekleri karşılaştırdı! Yeliz Yeşilmen'in bakış açısı ise kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından haklı bulundu...
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Model, sunucu, şarkıcı ve oyuncu kimlikleriyle tanınan Yeliz Yeşilmen, magazin dünyasında gündem olmaya devam ediyor.
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Son olarak TV8'de yayınlanan "Aramızda Kalmasın" programına konuk olan Yeşilmen, zengin ve fakir erkekler arasındaki farkları değerlendirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Programda, zengin erkeklerin sunduğu avantajları ve yaşam tarzlarını ele alan Yeşilmen, bu noktada sosyal medya kullanıcılarından destek aldı.
Yeliz Yeşilmen'in cesur yorumları, hem izleyiciler hem de sosyal medya kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu tarafından haklı bulundu.
Programda “Zengin erkek de, fakir erkek de kadını üzüyor. Üzüleceksem, lüks arabada üzülmeyi tercih ederim. Lüks hayatın varsa hemen Dubai tatiline gider, üzüntünü atlatırsın. Öteki türlü evde çamaşır yıkamaya devam edersin.” ifadelerini kullanan Yeşilmen'in o anlarını gelin birlikte izleyelim...
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