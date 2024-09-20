7 Yılın Sonunda Nikah Masanına Oturan Meriç Aral ve Serkan Keskin Çiftinde Evlilik İçin İlk Adımı Kim Attı?
7 Yılın Sonunda Nikah Masanına Oturan Meriç Aral ve Serkan Keskin Çiftinde Evlilik İçin İlk Adımı Kim Attı?
19 Eylül gecesi unutulmaz bir düğünle dünyaevine giren Meriç Aral ve Serkan Keskin ikilisinden evlenme teklifiyle iligili bir itiraf geldi! Meğerse evlilik yolunda ilk adımı güzel oyuncu Meriç Aral atmış... Hem de balayına gitmek için!
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Uzun süreli birliktelikleriyle dikkat çeken Meriç Aral ve Serkan Keskin düğün günleri merakla beklenen isimlerden birisiydi. Çift daha önce 3 kere erteledikleri düğün günleriyle konuşulmuştu.
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Ve çiftimiz geçtiğimiz gün "sonsuza dek evet!" diyerek dünyaevine nihayetinde girebildi! Oldukça eğleneceli geçen gecede dostlarıyla doyasıya eğlenen ikilinin o anları da pek bir samimi bulundu!
Düğüne katılan ünlü isimlerden tutun da Meriç Aral'ın gelinliğine pek çok detay gündem olurken ikilinin muhabirlerin sorularına verdiği cevap ise dikkat çekti.
7 yılın ardından ilk adımı atıp evlenme teklifi eden kişinin Meriç Aral olduğu ortaya çıktı! Evlenme teklifi etmesinin nedenini balayına gitmek istemesi olarak açıklayan Aral o anları anlattı.
İşte o anlar:
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Tahmin edersiniz ki Demet Akalın yorum yapmadan edemedi!
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