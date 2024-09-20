Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Düğününden Otobüsle Ayrılan Oyuncu Nur Sürer Sosyal Medyada Takdir Topladı!
Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Düğününden Otobüsle Ayrılan Oyuncu Nur Sürer Sosyal Medyada Takdir Topladı!
Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününe katılan ünlü oyuncu Nur Sürer, gece sonunda evine otobüsle gitmeyi tercih etti. Kısa süre içerisinde gündem olan görüntülere sosyal medya kullanıcılarından 'bilinçli hareket', 'gayet normal' gibi tepkiler gecikmedi.
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Oyuncu çiftimiz Meriç Aral ve Serkan Keskin üçüncü kez değiştirdikleri düğün tarihinin ardından 19 Eylül gecesi birçok ünlünün akın ettiği bir organizasyonla dünyaevine girdi.
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Geceye katılan ünlü çiftler arasında Hazal Kaya ve eşi Ali Atay, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer gibi isimler olunca gecenin odak noktası epey hızlı değişti!
Kombinleriyle ve duruşlarıyla kısa sürede ilgi odağı olan ünlülerimiz zaman zaman gecenin yıldızı gelin ve damattan daha çok parladı!
Fakat gecede dikkat çeken detaylardan birisi de ünlü oyuncu Nur Sürer'in toplu taşıma tercih etmesiydi! Düğünden erken ayrılan oyuncunun bir otobüs durağından toplu taşımaya binmesi gündem oldu.
Çoğu sosyal medya kullanıcısı bu görüntülerin doğallığını savunurken kimileri ise ortada gündem olacak bir konu olmadığını ve Sürer'in ne kadar bilinçli olduğunu savundu.
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Gelin o anları birlikte izleyelim:
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