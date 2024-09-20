Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Düğününden Otobüsle Ayrılan Oyuncu Nur Sürer Sosyal Medyada Takdir Topladı!

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününe katılan ünlü oyuncu Nur Sürer, gece sonunda evine otobüsle gitmeyi tercih etti. Kısa süre içerisinde gündem olan görüntülere sosyal medya kullanıcılarından 'bilinçli hareket', 'gayet normal' gibi tepkiler gecikmedi.