Hakan Sabancı'yla Yaşadığı Birliktelikle Adından Bahsettiren Aygün Aydın DJ Sevgilisinden Evlenme Teklifi Aldı
Hakan Sabancı'yla Yaşadığı Birliktelikle Adından Bahsettiren Aygün Aydın DJ Sevgilisinden Evlenme Teklifi Aldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu Aygün Aydın, sosyetenin gözde ismi Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli birlikteliğin ardından adından daha sık bahsettirmeye başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sabancı ile olan ilişkisi sona erdikten sonra, yaşananlar ve özellikle Aydın’ın sosyal medya paylaşımları, kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.
Hakan Sabancı’nın ve Sabancı Ailesi’nin kabusu olarak anılan Aygün Aydın, bir süre önce Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ilişkisiyle ilgili öne sürdüğü iddialarla konuşulmuştu.
Bir süredir sosyal medya hesabından yaptığı sansasyon yaratan paylaşımlarla konuşulan Aygün Aydın bu sefer gündeme başka bir konuyla geldi.
Aydın, geçtiğimiz saatlerde DJ sevgilisi Emirhan Koç'tan evlenme teklifi aldığını bu paylaşımla duyurdu!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın