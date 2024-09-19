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Hakan Sabancı'yla Yaşadığı Birliktelikle Adından Bahsettiren Aygün Aydın DJ Sevgilisinden Evlenme Teklifi Aldı

Hakan Sabancı'yla Yaşadığı Birliktelikle Adından Bahsettiren Aygün Aydın DJ Sevgilisinden Evlenme Teklifi Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 11:54

Aygün Aydın, DJ sevgilisi Emirhan Koç'tan evlenme teklifi aldı. Hakan Sabancı ile kısa süreli bir flört döneminin ardından gündemden düşmeyen Aydın, yeni ilişkisinde önemli bir adım atarak mutluluğunu paylaştı.

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Oyuncu Aygün Aydın, sosyetenin gözde ismi Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli birlikteliğin ardından adından daha sık bahsettirmeye başlamıştı.

Oyuncu Aygün Aydın, sosyetenin gözde ismi Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli birlikteliğin ardından adından daha sık bahsettirmeye başlamıştı.

Sabancı ile olan ilişkisi sona erdikten sonra, yaşananlar ve özellikle Aydın’ın sosyal medya paylaşımları, kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Sabancı ile olan ilişkisi sona erdikten sonra, yaşananlar ve özellikle Aydın’ın sosyal medya paylaşımları, kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Hakan Sabancı’nın ve Sabancı Ailesi’nin kabusu olarak anılan Aygün Aydın, bir süre önce Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ilişkisiyle ilgili öne sürdüğü iddialarla konuşulmuştu.

Hakan Sabancı’nın ve Sabancı Ailesi’nin kabusu olarak anılan Aygün Aydın, bir süre önce Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ilişkisiyle ilgili öne sürdüğü iddialarla konuşulmuştu.

Bir süredir sosyal medya hesabından yaptığı sansasyon yaratan paylaşımlarla konuşulan Aygün Aydın bu sefer gündeme başka bir konuyla geldi.

Bir süredir sosyal medya hesabından yaptığı sansasyon yaratan paylaşımlarla konuşulan Aygün Aydın bu sefer gündeme başka bir konuyla geldi.

Aydın, geçtiğimiz saatlerde DJ sevgilisi Emirhan Koç'tan evlenme teklifi aldığını bu paylaşımla duyurdu!

Aydın, geçtiğimiz saatlerde DJ sevgilisi Emirhan Koç'tan evlenme teklifi aldığını bu paylaşımla duyurdu!

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