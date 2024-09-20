Ne Kadar Şanslı Olduğunun Farkında: Kıvanç Tatlıtuğ ile Düğüne Katılan Başak Dizer'den Kıskançlık Açıklaması

Geçtiğimiz gece Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününe katılan gözde çiftler arasında Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer de vardı! Magazin Burada muhabirlerinin kıskançlık sorularını yanıtlayan Dizer'den beklenmedik bir cevap geldi!