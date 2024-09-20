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Ne Kadar Şanslı Olduğunun Farkında: Kıvanç Tatlıtuğ ile Düğüne Katılan Başak Dizer'den Kıskançlık Açıklaması

Ne Kadar Şanslı Olduğunun Farkında: Kıvanç Tatlıtuğ ile Düğüne Katılan Başak Dizer'den Kıskançlık Açıklaması

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 10:00

Geçtiğimiz gece Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününe katılan gözde çiftler arasında Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer de vardı! Magazin Burada muhabirlerinin kıskançlık sorularını yanıtlayan Dizer'den beklenmedik bir cevap geldi!

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Meriç Aral ve Serkan Keskin 7 yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz gece nikah masasına oturarak bir ömür mutluluğa sonunda 'evet' dedi.

Meriç Aral ve Serkan Keskin 7 yıllık ilişkilerinin ardından geçtiğimiz gece nikah masasına oturarak bir ömür mutluluğa sonunda 'evet' dedi.

Düğünün detaylarından bu yazımızda bahsettik:

Seveni bir hayli çok olan çiftimize de bu önemli gecede birçok ünlü eşlik etti! Hazal Kaya, Ali Atay, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk derken gecede neredeyse bütün çiftlerimiz boy gösterdi!

Seveni bir hayli çok olan çiftimize de bu önemli gecede birçok ünlü eşlik etti! Hazal Kaya, Ali Atay, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk derken gecede neredeyse bütün çiftlerimiz boy gösterdi!

Tabii o çiftlerimizden birisi de gittikleri heryerde bakışları üzerine çeken Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ oldu... Dostlarını yalnız bırakmayan çift Magazin Burada muhabirlerine konuştu.

Tabii o çiftlerimizden birisi de gittikleri heryerde bakışları üzerine çeken Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ oldu... Dostlarını yalnız bırakmayan çift Magazin Burada muhabirlerine konuştu.

Düğüne siyahlar içerisinde katılan çift hem tarzlarıyla dikkat çekti hem de kıskançlık açıklamasıyla! Saçı ve tarzı ile canlandırdığı en ikonik karakterlerden biri olan 'Behlül'e benzetilen Kıvanç Tatlıtuğ yine tüm ilgiyi kendisine çekmeyi başardı.

Düğüne siyahlar içerisinde katılan çift hem tarzlarıyla dikkat çekti hem de kıskançlık açıklamasıyla! Saçı ve tarzı ile canlandırdığı en ikonik karakterlerden biri olan 'Behlül'e benzetilen Kıvanç Tatlıtuğ yine tüm ilgiyi kendisine çekmeyi başardı.

Kıvanç Tatlıtuğ'u kıskanıp kıskanmadığı sorulan Başak Dizer, “O kadar beğeniyorum ki herkes görsün istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ'u kıskanıp kıskanmadığı sorulan Başak Dizer, “O kadar beğeniyorum ki herkes görsün istiyorum.” ifadelerini kullandı.
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Sosyal medya hesabında biricik eşini sık sık paylaşmasıyla bilinen Dizer, muhabirlere "Kıskançlık yok. Tam tersi kendim paylaşıyorum."

Sosyal medya hesabında biricik eşini sık sık paylaşmasıyla bilinen Dizer, muhabirlere "Kıskançlık yok. Tam tersi kendim paylaşıyorum."

İşte o anlar:

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