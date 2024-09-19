Sektördeki Tek Tiplilikten Dert Yanan Oyuncu Hakan Bilgin Şekilciliktense Eğitim Kalitesinin Önemini Vurguladı
Sektördeki Tek Tiplilikten Dert Yanan Oyuncu Hakan Bilgin Şekilciliktense Eğitim Kalitesinin Önemini Vurguladı
Oyuncu Hakan Bilgin, konuk olduğu 'Kafa Kafaya' programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Türkiye'deki sinema ve televizyon sektörünün tek tipliliğinden ve şekilciliğinden şikayet eden Bilgin yeni oyuncuların Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'a fizyolojik olarak benzemeye çalıştıklarından, ancak bunun yetmediğinden, disiplinli çalışma ve eğitimin öneminden bahsetti.
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Sunuculuk ve oyunculuk yeteneklerinin yanı sıra kitabın ortasından yaptığı konuşmalarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hakan Bilgin adından sıkça bahsettiren isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
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Eko TV'de yayınlanan 'Kafa Kafaya' programına konuk olan Bilgin "Film sektöründe problem oyuncu değil, prodüksiyon. Hollywood'da 500.000 dolar avans veriyorlar, proje iki yıl sonra başlıyor. Türkiye'de arıyorlar, 'Rol için sizi düşündük, pazartesi gelebilir misiniz?' deyip güncel selfie istiyorlar." diyerek günümüz sektörü hakkında konuştu.
Televizyon ve sinema sektöründeki tek tiplilikten dert yanan Bilgin "Kıvanç Tatlıtuğ'un saçına veya kıyafetine benzettiğinizde iyi bir oyuncu olmuyorsunuz" dedi.
Eğitimini aldıktan sonra iyi bir oyuncu olunabileceğini söyleyen Hakan Bilgin "Biz genelde şekilci olduğumuz için, onun gibi saçımızı kestirdiğimizde olduğumuzu zannediyoruz. Çünkü fizyolojik olarak bütün kızlar Serenay, bütün erkekler Kıvanç olmaya çalışıyor. Bunun yeterli olmadığını ne yazık ki, ilk gittikleri işte duvara çarparak öğreniyorlar." diyerek disiplinin önemini vurguladı.
İşte o anlar:
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