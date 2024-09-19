Sektördeki Tek Tiplilikten Dert Yanan Oyuncu Hakan Bilgin Şekilciliktense Eğitim Kalitesinin Önemini Vurguladı

Oyuncu Hakan Bilgin, konuk olduğu 'Kafa Kafaya' programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Türkiye'deki sinema ve televizyon sektörünün tek tipliliğinden ve şekilciliğinden şikayet eden Bilgin yeni oyuncuların Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'a fizyolojik olarak benzemeye çalıştıklarından, ancak bunun yetmediğinden, disiplinli çalışma ve eğitimin öneminden bahsetti.