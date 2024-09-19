Avukat Sevinç Horoz Açıkladı: Tahliye Olan Engin ve Dilan Polat İkilisi Geçimlerini Nasıl Sağlıyor?
Avukat Sevinç Horoz Açıkladı: Tahliye Olan Engin ve Dilan Polat İkilisi Geçimlerini Nasıl Sağlıyor?
Geçtiğimiz haftalarda tahliye olan ve sosyal medyaya bomba gibi bir geri dönüş yapan Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında merak edilenleri Avukat Sevinç Horoz TV8’den ‘Aramızda Kalmasın’ programında cevapladı.
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Kara para aklama suçlarından yargılanan ve uzun süreli tutukluluklarının ardından tahliye edilen Engin Polat ve Dilan Polat gündemden bir an olsun düşmüyor.
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Dilan Polat ve Engin Polat’ın tahliye olmasından sonra avukatları Sevinç Horoz, açıklamalarda bulundu. Polatların avukatı Sevinç Horoz TV8 muhabirine konuştu.
Avukat, TV8’de ekrana gelen ‘Aramızda Kalmasın’dan Hüseyin Altun’un sorularını yanıtladı. Horoz "Bilgi kirliliğiyle başlayan süreç, bir kesim tarafından bilinçli ve maksatlı şekilde kamuoyu yanlış yönlendirildi ve kamuoyu oluşturuldu. Ama zaten müvekkillerimizin masumiyetine inanıyorduk.” ifadelerini kullandı.
Avukattan “Arabaları geri alınacak mı?” sorusuna, “Araçlarla ilgili yanlış bir bilgi var. Araçlar polis arabası yapılmadı. Araçlar TMSF bünyesinde otoparkta tutuluyor” cevabı geldi.
Horoz, “Polat Ailesi şu an nasıl geçiniyorlar?” sorusuna, “Yakın akraba ve arkadaş desteğiyle geçiniyorlar” şeklinde cevap verdi.
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