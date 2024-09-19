Narin'in Cinayetiyle İlgili Gelişemeleri Takip Eden Gülben Ergen Adalet Bakan Yılmaz Tunç'tan Açıklama İstedi!
Narin'in Cinayetiyle İlgili Gelişemeleri Takip Eden Gülben Ergen Adalet Bakan Yılmaz Tunç'tan Açıklama İstedi!
Ünlü sanatçı Gülben Ergen, sosyal medya üzerinden Adalet Bakanı Tunç'a seslenerek dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetindeki şüpheliler gün geçtikçe artıyor.
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Cinayetle ilgili soruşturma derinleştikçe, suçluların sayısı da artıyor. Şu ana kadar 12 kişi tutuklandı, ancak cinayetin faili ve nedeni hala belirsizliğini koruyor.
Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya paylaşımının altına yorum yaparak "Narin’in katilleri ve öldürülme sebebini toplum olarak, özellikle ebeveynler olarak öğrenmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından önemli bir duyuru yaptı. Bakan Tunç, Burdur ve Karabük'te idare mahkemelerinin kurulduğunu açıkladı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenen Gülben Ergen "Bir ay geçmesine rağmen sabırla bizlere yapacağınız açıklamayı bekliyoruz." şeklinde tepki gösterdi.
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