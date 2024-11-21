Engin Altan Düzyatan'dan Yıllar Sonra Gelen 'Kayınvalidemin Hülya Koçyiğit Olduğunu Bilmiyordum!' İtirafı
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Engin Altan Düzyatan'dan Yıllar Sonra Gelen 'Kayınvalidemin Hülya Koçyiğit Olduğunu Bilmiyordum!' İtirafı
2000'lerin başında 'Ruhsar' isimli televizyon dizisi en popüler yapımlardan birisiydi biliyorsunuz. Engin Altan Düzyatan da o yıllarda bu diziyle hayatımıza girdi. Oyunculuğu ve karizmatik ses tonuyla kısa sürede kendini epey sevdiren Düzyatan, şimdilerde ülkemizin en tanınan isimlerinden. Kendisi 2014 yılında kariyerinin zirvesinde olmasının yanı sıra aşk hayatının da zirvesini yaşayarak Neslihan Alkoçlar ile dünyaevine girdi. 10 senedir Alkoçlar ile aile saadeti yaşayan Engin Altan Düzyatan, konuk olduğu bir programda kayınvalidesinin Hülya Koçyiğit olduğunu bir süre bilmediğini itiraf etti.
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Karizmatik ses tonu ve başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen yüzü Engin Altan Düzyatan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi aynı zamanda Romantik Komedi ve Anadolu Kartalları gibi birçok başarılı filmde de rol aldı.
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Bunun yanı sıra Altan Düzyatan asıl tanınırlığını 2014 senesinde başlayan ve tam beş yıl boyunca devam eden Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Ertuğrul Gazi ile elde etti.
Kendisinin hem aşkta hem de işte parıldadığı yıl 2014'tü diyebiliriz. Ünlü oyuncu, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri olan değerli oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile de bu sene içerisinde dünyaevine girdi.
Tam on yılıdır bir aile saadeti yaşayan çiftin bu evliliklerinden Emir Aras ve Alara isimli çocukları dünyaya geldi.
Engin Altan Düzyatan, 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' isimli bir programa katıldı. Ünlü oyuncu, ''İlk Neslişah ile tanıştığımda Hülya Koçyiğit'in torunu olduğunu bilmiyordum!'' diyerek şaşırtan bir itirafta bulundu.
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Engin Altan Düzyatan, ''Hülya Koçyiğit'le tanıştığımda çok heyecanlı bir şeydi benim için. Sonuçta Hülya Koçyiğit ile tanışıyorsunuz, hepimizin tanıyıp bildiği...'' diyerek yaşadığı deneyimi paylaştı.
Konuşmanın tamamını merak edenleri şöyle alalım👇
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