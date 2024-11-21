Engin Altan Düzyatan'dan Yıllar Sonra Gelen 'Kayınvalidemin Hülya Koçyiğit Olduğunu Bilmiyordum!' İtirafı

2000'lerin başında 'Ruhsar' isimli televizyon dizisi en popüler yapımlardan birisiydi biliyorsunuz. Engin Altan Düzyatan da o yıllarda bu diziyle hayatımıza girdi. Oyunculuğu ve karizmatik ses tonuyla kısa sürede kendini epey sevdiren Düzyatan, şimdilerde ülkemizin en tanınan isimlerinden. Kendisi 2014 yılında kariyerinin zirvesinde olmasının yanı sıra aşk hayatının da zirvesini yaşayarak Neslihan Alkoçlar ile dünyaevine girdi. 10 senedir Alkoçlar ile aile saadeti yaşayan Engin Altan Düzyatan, konuk olduğu bir programda kayınvalidesinin Hülya Koçyiğit olduğunu bir süre bilmediğini itiraf etti.