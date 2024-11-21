Güzelin Derdi Çok Olurmuş: Uzun Süredir Yalnız Olan Bade İşçil, ''Asılan Yok!'' Diyerek Aşksızlığa İsyan Etti!
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Güzelin Derdi Çok Olurmuş: Uzun Süredir Yalnız Olan Bade İşçil, ''Asılan Yok!'' Diyerek Aşksızlığa İsyan Etti!
Yıldızını bir dönemlerin ikonik dizi Ezel'de canlandırdığı Şebnem Sertuna karakteriyle parlatan oyuncu Bade İşçil, günümüzde epey tanınan bir isim. Dış görünüş olarak da epey beğenilen güzel oyuncu, ülkemizin ''Barbie''si olarak da anılıyor bazı kitlelerce belki biliyorsunuzdur. Bu kadar güzel bir oyuncunun aşk hayatı da oldukça merak ediliyor haliyle. İşçil, Aramızda Kalmasın muhabirlerine spor yaparken yakalandı. Muhabirler hazır onu yakalamışken aşk hayatıyla ilgili sorular sorunca Bade İşçil, esprili bir dille onları yanıtladı. Aşk hayatında bir süredir yalnız olan oyuncunun yanıtları sosyal medyada gündem oldu.
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Ekranlara ilk defa 'Gülpare' dizisiyle merhaba diyen Bade İşçil'i şimdiki popülerliğine kavuşturan yapımlardan birisi de şüphesiz ki 'Ufak Tefek Cinayetler' isimli dizi olmuştu.
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Özellikle sosyal medya platformlarında 'Yerli Barbie' olarak anılan İşçil, güzelliğiyle ve başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar aşk hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Güzel oyuncunun adı geçtiğimiz aylarda iş insanı Sadettin Saran ile anılmıştı belki hatırlarsınız. Ardından Bade İşçil, o dönemlerde isim vermeden ''Tanıma aşamasındayım.'' demişti. Nitekim, bu çiftten daha sonlarda ses soluk çıkmadı, bir aşk daha başlamadan bitti.
2İşçil, bugün parkta spor yaptığı anlarda 'Aramızda Kalmasın' muhabirleri tarafından görüntülendi. İşçil'e aşk hayatı sorulunca güzel oyuncu, ''İlişki mi, o ne ya? Nasıl yapılır, nasıl yaşanır? Bilemiyorum kimseyi layık göremiyorum kendime. Bana asılan yok, ben de artık demirlere vurdum kendimi.'' diyerek kendini tiye aldı.
Bade İşçil'in aşktan umudu nasıl kestiğini merak edenleri şöyle alalım👇
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