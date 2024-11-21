Güzelin Derdi Çok Olurmuş: Uzun Süredir Yalnız Olan Bade İşçil, ''Asılan Yok!'' Diyerek Aşksızlığa İsyan Etti!

Yıldızını bir dönemlerin ikonik dizi Ezel'de canlandırdığı Şebnem Sertuna karakteriyle parlatan oyuncu Bade İşçil, günümüzde epey tanınan bir isim. Dış görünüş olarak da epey beğenilen güzel oyuncu, ülkemizin ''Barbie''si olarak da anılıyor bazı kitlelerce belki biliyorsunuzdur. Bu kadar güzel bir oyuncunun aşk hayatı da oldukça merak ediliyor haliyle. İşçil, Aramızda Kalmasın muhabirlerine spor yaparken yakalandı. Muhabirler hazır onu yakalamışken aşk hayatıyla ilgili sorular sorunca Bade İşçil, esprili bir dille onları yanıtladı. Aşk hayatında bir süredir yalnız olan oyuncunun yanıtları sosyal medyada gündem oldu.