Altın Kelebek Jürilerinden Büyük Jest: Usta Oyuncu Ediz Hun'a Sürpriz Doğum Günü Kutlaması Düzenlendi

Ediz Hun, Yeşilçam sinemasının en çok tanınan simalarından birisidir. Türk sinemasının altın çağında birçok romantik-dram ve aile filmiyle tanınmıştır. Yakışıklı ve zarif duruşuyla dönemin jönlerinden biri olarak büyük bir hayran kitlesi kazanmıştır. Hatta o dönemlerde hayat verdiği karakterlerle ''romantik erkek''in portresini çizmiştir. Şimdilerde 84 yaşına basan usta isim, Altın Kelebek Ödülleri'nin jüri toplantısında ünlü isimlerle bir araya geldi. Aralarında Büşra Pekin ve Sinan Akçıl gibi isimlerin de bulunduğu jüri grubu usta ismi duygulandıran bir sürprize imza attı.