Altın Kelebek Jürilerinden Büyük Jest: Usta Oyuncu Ediz Hun'a Sürpriz Doğum Günü Kutlaması Düzenlendi
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Altın Kelebek Jürilerinden Büyük Jest: Usta Oyuncu Ediz Hun'a Sürpriz Doğum Günü Kutlaması Düzenlendi
Ediz Hun, Yeşilçam sinemasının en çok tanınan simalarından birisidir. Türk sinemasının altın çağında birçok romantik-dram ve aile filmiyle tanınmıştır. Yakışıklı ve zarif duruşuyla dönemin jönlerinden biri olarak büyük bir hayran kitlesi kazanmıştır. Hatta o dönemlerde hayat verdiği karakterlerle ''romantik erkek''in portresini çizmiştir. Şimdilerde 84 yaşına basan usta isim, Altın Kelebek Ödülleri'nin jüri toplantısında ünlü isimlerle bir araya geldi. Aralarında Büşra Pekin ve Sinan Akçıl gibi isimlerin de bulunduğu jüri grubu usta ismi duygulandıran bir sürprize imza attı.
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1963 yılında Ses dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nı kazanmasıyla film sektörüne adım atan kıymetli jönümüz Ediz Hun'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Yeşilçam sinemasının altın çağlarında 'Samanyolu', 'Güllü' ve 'Son Kuşlar' gibi birçok filmde rol alan Ediz Hun, o yılların iyi kalpli, dürüst ve romantik erkeği olarak tanınmış, karizmatik duruşuyla yediden yetmişe herkesi kendine hayran bırakmayı başarmıştı.
22 Kasım 1940 doğumlu olan jönümüze bugün sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Altın Kelebek jüri toplantısına katılan Ediz Hun, ünlü isimlerin ona yaptıkları bu jest karşısında oldukça duygulandı.
Hun, ''Çok mükemmel bir birliktelik yaşadık. Hepinize minnet hislerimi ifade ediyorum. Çok sevdiniz beni sağ olun, var olun; ben de sizleri çok sevdim. Samimiyetle bunu ifade etmek isterim.'' diyerek hislerini ifade etti.
Kıymetli jönümüzün teşekkür konuşmasını merak edenler için şöyle bıraktık👇
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