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Keşke Hiç Bilmeseydik! Dünyaca Ünlü Yıldız Charlize Theron'un Güzellik Sırrı ''Bu Kadarı da Fazla'' Dedirtti!

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Keşke Hiç Bilmeseydik! Dünyaca Ünlü Yıldız Charlize Theron'un Güzellik Sırrı ''Bu Kadarı da Fazla'' Dedirtti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 00:53

Dünya genelinde çekici aurasıyla tanınan ünlü yıldız Charlize Theoron, 'Sarışın Bomba' ve 'Şeytanın Avukatı' gibi filmlerdeki başarılarıyla biliniyor. Kendisi 2003 yılında 'En iyi kadın oyuncu' dalında Oscar ödülünü de almıştı. Yer aldığı yapımlarda oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan oyuncu, güzellik sırrını paylaştı. Yaptığı açıklama akıllara durgunluk verecek cinstendi. Öyle ki güzel oyuncu bunca zaman, hijyen sınırlarının uzağından yakınından geçmiyormuş!

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'Sarışın Bomba', 'Pamuk Prenses ve Avcı', 'Şeytanın Avukatı' ve daha nice ikonik yapımda yer alan dünyaca ünlü yıldız Charlize Theron'u illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi oyunculuğa başladığı ilk yıllardan itibaren yalnızca hayat verdiği karakterle değil çekici aurası ve güzelliğiyle de gündeme geldi.

'Sarışın Bomba', 'Pamuk Prenses ve Avcı', 'Şeytanın Avukatı' ve daha nice ikonik yapımda yer alan dünyaca ünlü yıldız Charlize Theron'u illaki tanıyorsunuzdur. Kendisi oyunculuğa başladığı ilk yıllardan itibaren yalnızca hayat verdiği karakterle değil çekici aurası ve güzelliğiyle de gündeme geldi.

Gül cemaline bakmaya doyamadığımız Güney Afrikalı oyuncu, adeta yıllara meydan okuyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de katıldığı etkinliklerde kendisini görüyor ve her defasında bu kadar genç görünebilmesine şaşıp kalıyoruz

Gül cemaline bakmaya doyamadığımız Güney Afrikalı oyuncu, adeta yıllara meydan okuyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de katıldığı etkinliklerde kendisini görüyor ve her defasında bu kadar genç görünebilmesine şaşıp kalıyoruz

Fakat bu durumu nasıl sağladığını merak eden yalnızca biz değilmişiz. Yabancı basından elde edilen bilgiye göre; Theron gençlik iksirini şu şekilde açıklıyor ''Haftada bir gün duş alıyorum ve bu benim için problem değil.'' Ünlü oyuncu, sık duş almanın cildi kuruttuğunu ve saçların daha hızlı yağlanmasına neden olduğunu da söylüyor.

Fakat bu durumu nasıl sağladığını merak eden yalnızca biz değilmişiz. Yabancı basından elde edilen bilgiye göre; Theron gençlik iksirini şu şekilde açıklıyor ''Haftada bir gün duş alıyorum ve bu benim için problem değil.'' Ünlü oyuncu, sık duş almanın cildi kuruttuğunu ve saçların daha hızlı yağlanmasına neden olduğunu da söylüyor.

Güzellik için ödenen bedel bu kadar ağır olmalı mıydı, bilemiyoruz doğrusu!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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