10 Yaşındaki Minik Beşiktaş Taraftarı Göztepe Mağlubiyeti Sonrası İsyan Etti

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Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe karşısında 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Milli aranın ardından galibiyet hedefiyle sahaya çıkan Kara Kartal, skoru koruyamayarak üst üste dördüncü maçından da galibiyetsiz ayrıldı. Bu sonuç, tribünlerde olduğu kadar ekran başındaki taraftarlar arasında da büyük üzüntü yarattı. Ancak mağlubiyete isyan eden minik bir taraftarın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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10 yaşındaki minik bir Beşiktaş taraftarı, yenilgi sonrası yaşadığı duyguları şu sözlerle dile getirdi: “Yarın sabah 6’da okulum var, Beşiktaş’ın maçı için gecenin 12’sine kadar dışardayım. Bittim ya!”
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Küçük taraftarın bu isyanı, hem üzüntüsünü hem de Beşiktaş sevgisini gözler önüne serdi.
İşte o anlar👇📽️
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