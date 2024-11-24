onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
10 Yaşındaki Minik Beşiktaş Taraftarı Göztepe Mağlubiyeti Sonrası İsyan Etti

10 Yaşındaki Minik Beşiktaş Taraftarı Göztepe Mağlubiyeti Sonrası İsyan Etti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.11.2024 - 23:44

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe karşısında 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Milli aranın ardından galibiyet hedefiyle sahaya çıkan Kara Kartal, skoru koruyamayarak üst üste dördüncü maçından da galibiyetsiz ayrıldı. Bu sonuç, tribünlerde olduğu kadar ekran başındaki taraftarlar arasında da büyük üzüntü yarattı. Ancak mağlubiyete isyan eden minik bir taraftarın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

10 yaşındaki minik bir Beşiktaş taraftarı, yenilgi sonrası yaşadığı duyguları şu sözlerle dile getirdi: “Yarın sabah 6’da okulum var, Beşiktaş’ın maçı için gecenin 12’sine kadar dışardayım. Bittim ya!”

10 yaşındaki minik bir Beşiktaş taraftarı, yenilgi sonrası yaşadığı duyguları şu sözlerle dile getirdi: “Yarın sabah 6’da okulum var, Beşiktaş’ın maçı için gecenin 12’sine kadar dışardayım. Bittim ya!”

Küçük taraftarın bu isyanı, hem üzüntüsünü hem de Beşiktaş sevgisini gözler önüne serdi.

Küçük taraftarın bu isyanı, hem üzüntüsünü hem de Beşiktaş sevgisini gözler önüne serdi.

Ancak minik Beşiktaşlı’nın bu sözlerini, takıma olan bağlılığını vurgulayan şu cümle izledi: “Yenilsek de yensek de Beşiktaşlıyız!”

İşte o anlar👇📽️

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın