10 Yaşındaki Minik Beşiktaş Taraftarı Göztepe Mağlubiyeti Sonrası İsyan Etti

Beşiktaş, Süper Lig'de Göztepe karşısında 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Milli aranın ardından galibiyet hedefiyle sahaya çıkan Kara Kartal, skoru koruyamayarak üst üste dördüncü maçından da galibiyetsiz ayrıldı. Bu sonuç, tribünlerde olduğu kadar ekran başındaki taraftarlar arasında da büyük üzüntü yarattı. Ancak mağlubiyete isyan eden minik bir taraftarın sözleri sosyal medyada gündem oldu.