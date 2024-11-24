Real Madrid - Leganes Maçına 11'de Başlayan Arda Güler Yine Büyüledi

Real Madrid maçlarını sıkı bir Real Madrid taraftarı gibi takip etme sebebimiz Arda Güler...Arda bu gece Leganes karşısında maça ilk 11'de başladı. Ancelotti ile yıldızı bir türlü barışmayan Arda Güler de bulduğu kısıtlı dakikayı iyi geçirmeye çalışıyor. Leganes maçında attığı çalımla Arda bir kez daha gözleri üzerine çevirdi.