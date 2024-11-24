Real Madrid - Leganes Maçına 11'de Başlayan Arda Güler Yine Büyüledi
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Real Madrid - Leganes Maçına 11'de Başlayan Arda Güler Yine Büyüledi
Real Madrid maçlarını sıkı bir Real Madrid taraftarı gibi takip etme sebebimiz Arda Güler...Arda bu gece Leganes karşısında maça ilk 11'de başladı. Ancelotti ile yıldızı bir türlü barışmayan Arda Güler de bulduğu kısıtlı dakikayı iyi geçirmeye çalışıyor. Leganes maçında attığı çalımla Arda bir kez daha gözleri üzerine çevirdi.
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Real Madrid'in Leganes'e konuk olduğu maçta milli yıldızımız Arda Güler de ilk 11'de başladı.
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Arda Güler sezon başından bu yana kısıtlı aldığı sürede dikkatleri çekmeye başarırken Leganes maçında da çalımıyla konuşuldu.
Arda'nın Leganes savunmasını şaşırttığı şık çalımı 🤯
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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