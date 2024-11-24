Beşiktaş 2-0 Üstünlüğü Koruyamadı, Göztepe 4-2 Kazandı
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Beşiktaş 2-0 Üstünlüğü Koruyamadı, Göztepe 4-2 Kazandı
Ligde son üç maçtır kazanamayan Beşiktaş milli aranın ardından galibiyet hedefiyle maça çıktı. Kısa sürede 2-0'ı bulan Kara Kartal, üstünlüğünü koruyamadı. Önce oyunun kontrolünü veren Beşiktaş ardından da skoru verdi. Beşiktaş, evinde 2-0'dan maç vererek Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Son dört maçta Beşiktaş yalnızca 1 puan aldı.
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Beşiktaş milli aranın ardından evinde Göztepe'yi ağırladı. Son üç maçta bir puan alan Beşiktaş için tek hedef galibiyetti.
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Şampiyonluk yolunda havlu atmamak için son şanslarını iyi kullanmak isteyen Beşiktaş sahadan istediğini alamadı.
Beşiktaş maça hızlı başladı ve on dakikada attığı iki golle evinde 2-0 üstünlük sağladı.
Ancak Göztepe hızlı bir şekilde reaksiyon verdi. 12 ve 32.dakikada gelen Göztepe golleriyle devre 2-2 tamamlandı.
Maça ağırlığını koymakta zorluk yaşayan Beşiktaş pozisyonlara girse de aradığı golü bulamadı. Göztepe'nin de direncinin arttığı dakikalarda Beşiktaş sonuca gitmekte zorlandı.
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Gol için yüklenilen dakikalarda Beşiktaş 82.dakikada Fofana 90+1'de de Tijanic'in golüyle 4-2 geriye düştü.
Beşiktaş 2-0'lık üstünlüğü koruyamayarak kaybettiği maçın ardından lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düştü.
Beşiktaş bu sonuçla son dört maçta sadece bir puan toplayabildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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