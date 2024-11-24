Beşiktaş 2-0 Üstünlüğü Koruyamadı, Göztepe 4-2 Kazandı

Ligde son üç maçtır kazanamayan Beşiktaş milli aranın ardından galibiyet hedefiyle maça çıktı. Kısa sürede 2-0'ı bulan Kara Kartal, üstünlüğünü koruyamadı. Önce oyunun kontrolünü veren Beşiktaş ardından da skoru verdi. Beşiktaş, evinde 2-0'dan maç vererek Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Son dört maçta Beşiktaş yalnızca 1 puan aldı.