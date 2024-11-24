Sivasspor - Kasımpaşa Maçında Soğuk Hava İçin İlginç Öneri
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Sivasspor - Kasımpaşa Maçında Soğuk Hava İçin İlginç Öneri
Süper Lig için en klişe görüntülerden biri 'karlı Sivasspor deplasmanı' görüntüsüdür. Bembeyaz zemin, kırmızı bir top, kamerada ne olduğu anlaşılmayan bir futbol çabası... Yine yılın o günlerindeyiz. Bugün Sivasspor, Kasımpaşa'yı ağırladı ve futbolcuların ayakta kalmakta zorlandıkları maçta gol sesi çıkmadı. Bu buz gibi maça damgasını vuran ise spiker Ali Okancı'nın önerisi oldu.
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Sivasspor bugün oynanan maçta evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Kar yağışı altında oynanan maçta futbolcular ayakta durmakta zorlandı.
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Maç saatinde 0'ın altında olan hava sıcaklığı hem izleyenleri hem de oynayanları hayli zorladı.
Bu soğuğa karşı koymakta güçlük çekenlerden biri de spiker Ali Okancı'ydı. Ali Okancı'nın çay molası önerisi futbol severlerden de destek gördü.
Ali Okancı'nın önerisi "Sıcak havalarda hakemler devre ortalarında su molası veriyor. Böyle havalarda da çay molası verilse hiç fena olmaz." şeklindeydi.
Ali Okancı'nın "çay molası" önerisi 😅
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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