onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Sivasspor - Kasımpaşa Maçında Soğuk Hava İçin İlginç Öneri

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Sivasspor - Kasımpaşa Maçında Soğuk Hava İçin İlginç Öneri

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.11.2024 - 19:51

Süper Lig için en klişe görüntülerden biri 'karlı Sivasspor deplasmanı' görüntüsüdür. Bembeyaz zemin, kırmızı bir top, kamerada ne olduğu anlaşılmayan bir futbol çabası... Yine yılın o günlerindeyiz. Bugün Sivasspor, Kasımpaşa'yı ağırladı ve futbolcuların ayakta kalmakta zorlandıkları maçta gol sesi çıkmadı. Bu buz gibi maça damgasını vuran ise spiker Ali Okancı'nın önerisi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sivasspor bugün oynanan maçta evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Kar yağışı altında oynanan maçta futbolcular ayakta durmakta zorlandı.

Sivasspor bugün oynanan maçta evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Kar yağışı altında oynanan maçta futbolcular ayakta durmakta zorlandı.

Maç saatinde 0'ın altında olan hava sıcaklığı hem izleyenleri hem de oynayanları hayli zorladı.

Maç saatinde 0'ın altında olan hava sıcaklığı hem izleyenleri hem de oynayanları hayli zorladı.

Bu soğuğa karşı koymakta güçlük çekenlerden biri de spiker Ali Okancı'ydı. Ali Okancı'nın çay molası önerisi futbol severlerden de destek gördü.

Bu soğuğa karşı koymakta güçlük çekenlerden biri de spiker Ali Okancı'ydı. Ali Okancı'nın çay molası önerisi futbol severlerden de destek gördü.

Ali Okancı'nın önerisi "Sıcak havalarda hakemler devre ortalarında su molası veriyor. Böyle havalarda da çay molası verilse hiç fena olmaz." şeklindeydi.

Ali Okancı'nın önerisi "Sıcak havalarda hakemler devre ortalarında su molası veriyor. Böyle havalarda da çay molası verilse hiç fena olmaz." şeklindeydi.

Ali Okancı'nın "çay molası" önerisi 😅

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın