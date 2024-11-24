Sivasspor - Kasımpaşa Maçında Soğuk Hava İçin İlginç Öneri

Süper Lig için en klişe görüntülerden biri 'karlı Sivasspor deplasmanı' görüntüsüdür. Bembeyaz zemin, kırmızı bir top, kamerada ne olduğu anlaşılmayan bir futbol çabası... Yine yılın o günlerindeyiz. Bugün Sivasspor, Kasımpaşa'yı ağırladı ve futbolcuların ayakta kalmakta zorlandıkları maçta gol sesi çıkmadı. Bu buz gibi maça damgasını vuran ise spiker Ali Okancı'nın önerisi oldu.