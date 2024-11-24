Zehra Güneş'ten Kız Çocuklarına Unutmamaları Gereken Öğütler: "Atatürk Kızı Olduğunu Unutma"

UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olan Zehra Güneş gündeme dair açıklamalar yaptı. UNICEF'le işbirliğine de değinen Zehra, çocuklara da öğütler verdi. Hayallerinden bahseden başarılı sporcunun aklında ise Hatay'a gitmek var. Zehra Güneş, kahramanlarından da bahsetti. Zehra Güneş, 'annem, teyzem ve babam benim kahramanlarım' dedi.

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