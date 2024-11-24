Zehra Güneş'ten Kız Çocuklarına Unutmamaları Gereken Öğütler: "Atatürk Kızı Olduğunu Unutma"
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Zehra Güneş'ten Kız Çocuklarına Unutmamaları Gereken Öğütler: "Atatürk Kızı Olduğunu Unutma"
UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olan Zehra Güneş gündeme dair açıklamalar yaptı. UNICEF'le işbirliğine de değinen Zehra, çocuklara da öğütler verdi. Hayallerinden bahseden başarılı sporcunun aklında ise Hatay'a gitmek var. Zehra Güneş, kahramanlarından da bahsetti. Zehra Güneş, 'annem, teyzem ve babam benim kahramanlarım' dedi.
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UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu görevini üstlenen Zehra Güneş, yapılan iş birliği ve gündemdeki konularla ilgili konuştu.
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Milliyet'te yer alan röportajda Zehra, "Maç programım izin verirse depremin ikinci yılında, Hatay’da olmak istiyorum." dedi.
"Kız çocuklarına ne demek istersin?" sorusuna ise Zehra, "Hepimiz eşitiz. Atatürk’ün kızı olduğunu unutma; başarmak inatçı genlerimizde var. Kendine güvenmekten bir an olsun vazgeçme" şeklinde cevapladı.
Kariyerinde ailesinin etkisinden bahseden Zehra Güneş, "Spor benim hayatımı değiştirdi; annem başta olmak üzere ailem bana kendime inanmayı öğretti. Kendine inanmalarını, pes etmemelerini, farklılıklarından beslenmelerini öneririm." dedi.
Ergenlik döneminde kız çocuklarının yaşadıkları üzerine gelen soruya ise Zehra, "En çok desteklenmemiz gereken zamanlar, bizi sevmekten ve bize inanmaktan vazgeçmeyin." şeklinde cevap verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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ATATÜRK kızları, kızçelerim sultanlarımız 💜
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