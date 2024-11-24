Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu İçin İstifa İddiaları Var

Sezon başında TFF'de yapılan seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna İbrahim Hacıosmanoğlu oturmuştu. Hacıosmanoğlu, birçok kurulda değişikliğe gitmiş, kulüplerle de iyi ilişkiler geliştirmeye çalışmıştı. Ancak yaşanan süreçlerde hiçbir kulübün ya da paydaşın gidişattan memnun olmadığı görülüyor. Gazeteci Tahir Kum da Hacıosmanoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Kum'a göre Hacıosmanoğlu istifa edecek.