Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu İçin İstifa İddiaları Var
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu İçin İstifa İddiaları Var
Sezon başında TFF'de yapılan seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna İbrahim Hacıosmanoğlu oturmuştu. Hacıosmanoğlu, birçok kurulda değişikliğe gitmiş, kulüplerle de iyi ilişkiler geliştirmeye çalışmıştı. Ancak yaşanan süreçlerde hiçbir kulübün ya da paydaşın gidişattan memnun olmadığı görülüyor. Gazeteci Tahir Kum da Hacıosmanoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Kum'a göre Hacıosmanoğlu istifa edecek.
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Sezon başında Mehmet Büyükekşi'ye karşı TFF seçimlerini kazanarak önemli bir başarı elde eden Hacıosmanoğlu için flaş bir iddia ortay atıldı.
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Gazeteci Tahir Kum'un üst üste iki haberiyle gündem bir anda karıştı ve TFF yönetimiyle ilgili soru işaretleri oluşmaya başladı.
Tahir Kum ilk olarak salı günü için planlanan yönetim kurulu toplantısına dair bilgi verdi.
Mynet'te yer alan özel haberde ise mesajın içeriğine dair bilgi verildi. Hacıosmanoğlu'nun "Alçaklara hak ettikleri cevabı veremiyorum" dediği iddia edildi.
Mesajın içeriğinin şu şekilde olduğu iddia ediliyor: "58 yaşındayım. Hayat mücadelemi sokaklardan başlayarak tek başıma verdim. Alçaklıklara, bu koltukta oturduğum sürece hak ettikleri cevabı veremiyorum. Yol arkadaşlarıma saygısızlık etmek istemiyorum"
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Bu haberin ardından 3 saat sonra ise Kum, Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceğini açıkladı.
İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimden henüz konuya dair bir açıklama gelmiş değil.
Bir başka gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise bu iddiayı yalanladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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