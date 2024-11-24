L-Gante'den Icardi'yi Çıldırtacak Açıklamalar Gelmeye Devam Ediyor

Mauro Icardi ve Wanda Nara haberi olmayan bir gün geçirmiyoruz. İkili biten aşk hayatlarıyla bile gündemden düşmüyorlar. Bir de onlara hiç tanımadığımız etmediğimiz bir rapçi eklendi. L-Gante isimli Wanda Nara'nın yeni aşkı bu ilgiden memnun olacak ki artık her gün konuşmaya başladı. Bu seferki konuşmalarında adeta Icardi ile alay etti.