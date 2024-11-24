L-Gante'den Icardi'yi Çıldırtacak Açıklamalar Gelmeye Devam Ediyor
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L-Gante'den Icardi'yi Çıldırtacak Açıklamalar Gelmeye Devam Ediyor
Mauro Icardi ve Wanda Nara haberi olmayan bir gün geçirmiyoruz. İkili biten aşk hayatlarıyla bile gündemden düşmüyorlar. Bir de onlara hiç tanımadığımız etmediğimiz bir rapçi eklendi. L-Gante isimli Wanda Nara'nın yeni aşkı bu ilgiden memnun olacak ki artık her gün konuşmaya başladı. Bu seferki konuşmalarında adeta Icardi ile alay etti.
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Mauro Icardi sakatlığıyla birlikte aşk hayatında da işlerin kötü gitmesi sonucunda kötü günler geçiriyor. Eski eşi Wanda Nara da işlerin daha da kötüye gitmesi için elinden geleni yapıyor.
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Wanda Nara'nın yeni aşkı rapçi L-Gante ile yaşadıkları her gün olayı yeni bir duruma taşıyor. Ve bugünlerde L-Gante de konuşmaya başladı.
L-Gante, Wanda Nara'nın yeni aşkı değil, "üç yıldır görüşüyoruz" diyerek bir süredir sevgili olduklarını iddia etti.
Wanda Nara'nın Icardi'nin evine gitmesiyle ilgili olarak; "Biliyordum. Ben de o evdeydim. Benim de orada bazı eşyalarım var" açıklaması yaptı.
Wanda Nara ile ilişkisinin uzun yılları olduğunu söyleyen L-Gante, "Biz gerçekten her şeyi anlayan iki insanız, çok iyi anlaşıyoruz ve birbirimizin yanındayız. Yaklaşık üç yıldır onunla görüşüyoruz" dedi.
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Icardi için "yoluma çıkmak isteyen biri" diyen rapçi, bir daha Wanda ve Icardi tartışırsa "Kırmızı çekirgeyi ararım" diyerek Icardi ile dalga geçti.
Kırmızı Çekirge, Arjantin'de yayınlanan bir parodi skeç kahramanı. Sarı kırmızılı kıyafet giyen Kırmızı Çekirge'yi L-Gante'nin bilerek seçtiği iddia edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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