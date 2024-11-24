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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İstifa İddialarını Yalanladı

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İstifa İddialarını Yalanladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.11.2024 - 20:05

Futbol dünyası akşam saatlerinde gelen bir istifa iddiasıyla çalkalandı. Gazeteci Tahir Kum, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun istifa ettiğini iddia etti.Kısa süre sonra gazeteci Yağız Sabuncuoğlu yalanladı ancak resmi bir açıklama yoktu. Daha sonra artan söylentilerle birlikte resmi açıklama da geldi. Hacıosmanoğlu, görevinin başında olduğunu söyledi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifasına ilişkin çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Yaptığı açıklamada, görevine devam ettiğini ve bu tür söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, istifasına ilişkin çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Yaptığı açıklamada, görevine devam ettiğini ve bu tür söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

TFF'nin internet sitesinden İbrahim Hacıosmanoğlu imzasıyla paylaşılan açıklamada Hacıosmanoğlu, "Hayatımız mücadeleyle geçti" diyerek görevine devam ettiğini deklare etti.

TFF'nin internet sitesinden İbrahim Hacıosmanoğlu imzasıyla paylaşılan açıklamada Hacıosmanoğlu, "Hayatımız mücadeleyle geçti" diyerek görevine devam ettiğini deklare etti.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamasını tam metni şu şekilde:

Hacıosmanoğlu'nun açıklamasını tam metni şu şekilde:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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