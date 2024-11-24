TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İstifa İddialarını Yalanladı

Futbol dünyası akşam saatlerinde gelen bir istifa iddiasıyla çalkalandı. Gazeteci Tahir Kum, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun istifa ettiğini iddia etti.Kısa süre sonra gazeteci Yağız Sabuncuoğlu yalanladı ancak resmi bir açıklama yoktu. Daha sonra artan söylentilerle birlikte resmi açıklama da geldi. Hacıosmanoğlu, görevinin başında olduğunu söyledi.