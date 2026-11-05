Cem Yılmaz'dan Cihangir Ceyhan'a Ünlüler Katıldı: '10 Yıl Öncesinden Bir Fotoğraf Paylaş' Akımı Gündem Oldu!

Instagram'ın hikaye şablonları arasında kısa sürede yüz binlerce paylaşıma ulaşan akım, kasımın ilk günlerinde yayılmaya başladı ve kullanıcılar 2016'dan kalma fotoğraflarını tek tek arşivden çıkarmaya koyuldu.

GORA, Hokkabaz ve Erşan Kuneri gibi yapımlarla kuşakların sevgisini kazanan, eylülde geçirdiği kalp krizi ve anjiyo sürecinin ardından her paylaşımıyla gündeme gelen Cem Yılmaz da şablona kayıtsız kalmadı. Ünlü komedyen, on yıl önce çekilmiş siyah beyaz bir pozunu hikayesine taşıdı ve fotoğraf kısa sürede magazin sayfalarında dolaşmaya başladı.

Kaşlarını hafifçe çattığı bu kareyi paylaşan magazin hesapları da Cem Yılmaz'ın bakışlarının on yılda hiç değişmediğine, değişenin yalnızca sakallarına düşen beyazlar olduğuna dikkat çekti.