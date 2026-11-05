Cem Yılmaz'dan Cihangir Ceyhan'a Ünlüler Katıldı: '10 Yıl Öncesinden Bir Fotoğraf Paylaş' Akımı Gündem Oldu!
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Instagram hikayelerini birkaç gündür ele geçiren '10 yıl öncesinden bir fotoğraf paylaş' şablonu, sıradan kullanıcıların ardından ünlü isimleri de 2016'ya geri götürdü. Arşivden çıkardıkları karelerle takipçilerini nostaljiye boğan isimler arasında Cem Yılmaz ve Cihangir Ceyhan da var. Akıma kendi yorumunu katan bir sunucudan Fenerbahçe'nin eski kanat oyuncusuna uzanan listede, sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımları bir araya getirdik.
10 yıl öncesinden bir fotoğraf paylaş akımına Cem Yılmaz siyah beyaz bir kareyle katıldı.
Cihangir Ceyhan, kırmızı forma ve güneş gözlüğüyle verdiği ikonikleşen pozu yeniden hikayesine taşıdı.
Zeynep Tandoğan akımı bir adım öteye taşıdı ve FBTV yıllarından 20 yıllık bir fotoğraf paylaştı.
Volkan Şen'in on yıl önceki fotoğrafı Fenerbahçe taraftarına kanatlarda geçen günleri hatırlattı.
Selma Konak, Volkan Konak'ın da yer aldığı 10 yıl önceki aile fotoğrafıyla duygulandırdı.
Oyuncu Hakan Dinçkol da akıma katılan isimler arasında yer aldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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