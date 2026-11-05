article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cem Yılmaz'dan Cihangir Ceyhan'a Ünlüler Katıldı: '10 Yıl Öncesinden Bir Fotoğraf Paylaş' Akımı Gündem Oldu!

Cem Yılmaz'dan Cihangir Ceyhan'a Ünlüler Katıldı: '10 Yıl Öncesinden Bir Fotoğraf Paylaş' Akımı Gündem Oldu!

Instagram Cem Yılmaz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 14:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Instagram hikayelerini birkaç gündür ele geçiren '10 yıl öncesinden bir fotoğraf paylaş' şablonu, sıradan kullanıcıların ardından ünlü isimleri de 2016'ya geri götürdü. Arşivden çıkardıkları karelerle takipçilerini nostaljiye boğan isimler arasında Cem Yılmaz ve Cihangir Ceyhan da var. Akıma kendi yorumunu katan bir sunucudan Fenerbahçe'nin eski kanat oyuncusuna uzanan listede, sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımları bir araya getirdik.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 yıl öncesinden bir fotoğraf paylaş akımına Cem Yılmaz siyah beyaz bir kareyle katıldı.

10 yıl öncesinden bir fotoğraf paylaş akımına Cem Yılmaz siyah beyaz bir kareyle katıldı.

Instagram'ın hikaye şablonları arasında kısa sürede yüz binlerce paylaşıma ulaşan akım, kasımın ilk günlerinde yayılmaya başladı ve kullanıcılar 2016'dan kalma fotoğraflarını tek tek arşivden çıkarmaya koyuldu.

GORA, Hokkabaz ve Erşan Kuneri gibi yapımlarla kuşakların sevgisini kazanan, eylülde geçirdiği kalp krizi ve anjiyo sürecinin ardından her paylaşımıyla gündeme gelen Cem Yılmaz da şablona kayıtsız kalmadı. Ünlü komedyen, on yıl önce çekilmiş siyah beyaz bir pozunu hikayesine taşıdı ve fotoğraf kısa sürede magazin sayfalarında dolaşmaya başladı.

Kaşlarını hafifçe çattığı bu kareyi paylaşan magazin hesapları da Cem Yılmaz'ın bakışlarının on yılda hiç değişmediğine, değişenin yalnızca sakallarına düşen beyazlar olduğuna dikkat çekti.

Cihangir Ceyhan, kırmızı forma ve güneş gözlüğüyle verdiği ikonikleşen pozu yeniden hikayesine taşıdı.

Cihangir Ceyhan, kırmızı forma ve güneş gözlüğüyle verdiği ikonikleşen pozu yeniden hikayesine taşıdı.

Cem Yılmaz'ın ardından akımın en dikkat çeken katılımcılarından biri de Anne Yarısı dizisinde Ali Altay'ı canlandıran Cihangir Ceyhan oldu. Sıfır Bir'deki Cio, Çukur'daki Azer ve Camdaki Kız'daki Hayri rolleriyle tanınan oyuncu, ağaçların arasında İsviçre milli takımı formasıyla poz verdiği fotoğrafını Esat Bargun'un şarkısı eşliğinde paylaştı.

Magazin hesaplarının 'ikonikleşen fotoğraf' diye duyurduğu bu kare, oyuncuyu kariyerinin ilk yıllarından beri takip eden hayranlarının hikayelerinde de kısa sürede yerini aldı.

Zeynep Tandoğan akımı bir adım öteye taşıdı ve FBTV yıllarından 20 yıllık bir fotoğraf paylaştı.

Zeynep Tandoğan akımı bir adım öteye taşıdı ve FBTV yıllarından 20 yıllık bir fotoğraf paylaştı.

Herkes on yıl geriye giderken sunucu Zeynep Tandoğan süreyi ikiye katlamayı tercih etti. 'Madem 10 yıl önceki halimizi paylaşma akımı var, ben de arttırıp 20 yıl önceki halimi paylaşıyorum' diyen Tandoğan, Fenerbahçe'nin televizyon kanalı FBTV'de yayından yayına koştuğu 2006 yılından bir kareyi takipçileriyle buluşturdu ve o dönem 24 yaşında olduğunu da notuna ekledi.

Listedeki sarı-lacivert bağlantı ise yalnızca bu paylaşımla sınırlı kalmadı.

Volkan Şen'in on yıl önceki fotoğrafı Fenerbahçe taraftarına kanatlarda geçen günleri hatırlattı.

Volkan Şen'in on yıl önceki fotoğrafı Fenerbahçe taraftarına kanatlarda geçen günleri hatırlattı.

Bursaspor'la yaşadığı tarihi şampiyonluğun ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Volkan Şen de akıma katılan isimlerden biri oldu. Eski futbolcunun 10 yıl öncesinden paylaştığı fotoğraf, Fenerbahçe'nin nostalji sayfalarından Özlenen Fener tarafından da 'Eski futbolcumuz akıma katıldı' notuyla takipçilere duyuruldu.

Selma Konak, Volkan Konak'ın da yer aldığı 10 yıl önceki aile fotoğrafıyla duygulandırdı.

Selma Konak, Volkan Konak'ın da yer aldığı 10 yıl önceki aile fotoğrafıyla duygulandırdı.

Listenin en duygusal paylaşımı ise Selma Konak'tan geldi. 2025'te hayatını kaybeden türkücü Volkan Konak'ın eşi Selma Konak, sanatçının da karede yer aldığı 10 yıl önceki bir aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak akıma katıldı ve özlemini bu kareyle dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyuncu Hakan Dinçkol da akıma katılan isimler arasında yer aldı.

Oyuncu Hakan Dinçkol da akıma katılan isimler arasında yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın