10 Yıl Önce Söyleseler İnanmazdık: 2026’da Artık Normal Karşıladığımız 8 Şey

Birkaç yıl öncesine kadar dışarı çıkarken yanımıza almamız gereken eşyaları saydığımızda cüzdan ilk sıralarda yer alıyordu. Bugün ise bazı ülkelerde insanlar alışverişlerini yalnızca telefonlarını veya akıllı saatlerini kullanarak tamamlayabiliyor. Üstelik ödeme yapmak için fiziksel bir kart çıkarmaya bile gerek kalmıyor.

Apple Pay aslında 2014 yılında kullanıma sunuldu ancak dijital cüzdanların yaygınlaşması zaman aldı. Özellikle pandemi döneminde temassız ödeme yöntemlerine yönelik ilgi artarken insanlar nakit para kullanmadan alışveriş yapmaya daha fazla alıştı. Elbette bu teknolojiler her ülkede aynı ölçüde yaygın değil. Örneğin Apple Pay, Türkiye’de henüz desteklenmiyor ancak mobil bankacılık ve farklı dijital ödeme yöntemleri günlük hayatımızda önemli bir yer tutuyor.