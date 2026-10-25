10 Yıl Önce Söyleseler İnanmazdık: 2026’da Artık Normal Karşıladığımız 8 Şey
2016 yılında birine telefonuyla market alışverişi yapabileceğini, yapay zekâya aşk hayatıyla ilgili tavsiyeler soracağını veya işe gitmeden evinden çalışacağını söyleseniz muhtemelen inanmazdı. Bazı teknolojiler o yıllarda da hayatımızdaydı ancak bugünkü kadar yaygın kullanılmıyordu. Aradan geçen yalnızca on yılda alışveriş yapma şeklimizden çalışma düzenimize, hatta insanlarla kurduğumuz ilişkilere kadar pek çok şey değişti. Üstelik artık sıradan karşıladığımız bazı alışkanlıklar, geçmişte bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünebilirdi. YourTango’da yayımlanan bir yazıda da 2016’da oldukça garip bulunabilecek ancak 2026’da hayatımızın parçası hâline gelen 8 alışkanlık ele alındı. Gelin detaylara birlikte bakalım…
Cüzdan Taşımadan Telefonla Ödeme Yapmak
Neredeyse Her İhtiyacımızı İnternetten Sipariş Etmek
Neredeyse Her Hizmet İçin Aylık Abonelik Ödemek
Pijamalarımızla Evden Çalışmak
Kendi Kendine Hareket Edebilen Otomobiller Görmek
Yapay Zekâdan Aşk ve Hayat Tavsiyeleri Almak
Haberleri 30 Saniyelik Videolardan Öğrenmek
Yapay Zekâ Karakterleriyle Romantik İlişkiler Kurmak
Peki Önümüzdeki 10 Yılda Neler Değişecek?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın