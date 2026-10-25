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10 Yıl Önce Söyleseler İnanmazdık: 2026’da Artık Normal Karşıladığımız 8 Şey

10 Yıl Önce Söyleseler İnanmazdık: 2026’da Artık Normal Karşıladığımız 8 Şey

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 12:28
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2016 yılında birine telefonuyla market alışverişi yapabileceğini, yapay zekâya aşk hayatıyla ilgili tavsiyeler soracağını veya işe gitmeden evinden çalışacağını söyleseniz muhtemelen inanmazdı. Bazı teknolojiler o yıllarda da hayatımızdaydı ancak bugünkü kadar yaygın kullanılmıyordu. Aradan geçen yalnızca on yılda alışveriş yapma şeklimizden çalışma düzenimize, hatta insanlarla kurduğumuz ilişkilere kadar pek çok şey değişti. Üstelik artık sıradan karşıladığımız bazı alışkanlıklar, geçmişte bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünebilirdi. YourTango’da yayımlanan bir yazıda da 2016’da oldukça garip bulunabilecek ancak 2026’da hayatımızın parçası hâline gelen 8 alışkanlık ele alındı. Gelin detaylara birlikte bakalım…

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Cüzdan Taşımadan Telefonla Ödeme Yapmak

Cüzdan Taşımadan Telefonla Ödeme Yapmak

Birkaç yıl öncesine kadar dışarı çıkarken yanımıza almamız gereken eşyaları saydığımızda cüzdan ilk sıralarda yer alıyordu. Bugün ise bazı ülkelerde insanlar alışverişlerini yalnızca telefonlarını veya akıllı saatlerini kullanarak tamamlayabiliyor. Üstelik ödeme yapmak için fiziksel bir kart çıkarmaya bile gerek kalmıyor.

Apple Pay aslında 2014 yılında kullanıma sunuldu ancak dijital cüzdanların yaygınlaşması zaman aldı. Özellikle pandemi döneminde temassız ödeme yöntemlerine yönelik ilgi artarken insanlar nakit para kullanmadan alışveriş yapmaya daha fazla alıştı. Elbette bu teknolojiler her ülkede aynı ölçüde yaygın değil. Örneğin Apple Pay, Türkiye’de henüz desteklenmiyor ancak mobil bankacılık ve farklı dijital ödeme yöntemleri günlük hayatımızda önemli bir yer tutuyor.

Neredeyse Her İhtiyacımızı İnternetten Sipariş Etmek

Neredeyse Her İhtiyacımızı İnternetten Sipariş Etmek

Eskiden internetten alışveriş denildiğinde çoğumuzun aklına kıyafet, kitap veya elektronik eşya gelirdi. Bugün ise evde süt bittiğinde, kedimizin maması azaldığında veya acilen bir temizlik ürününe ihtiyaç duyduğumuzda bile telefonumuza uzanabiliyoruz. Market alışverişinden mobilyaya kadar pek çok ürün kapımıza kadar getiriliyor. Hatta bazı siparişler, dışarı çıkıp alışveriş yapmamızdan daha kısa sürede teslim edilebiliyor.

YourTango’nun yazısında özellikle Amazon üzerinden yapılan alışverişlerin günlük hayatın ne kadar büyük bir parçasına dönüştüğüne değiniliyor. Türkiye’de de Trendyol, Hepsiburada ve farklı hızlı teslimat uygulamaları sayesinde benzer bir değişim yaşandı. Alışveriş yapmak için mağazaya gitme zorunluluğunun azalması birçok kişi için kolaylık sağlarken sürekli sipariş verme alışkanlığı, gereksiz harcamaları da beraberinde getirebiliyor. On yıl önce kapımıza bu kadar sık kargo geleceğini muhtemelen pek düşünmezdik.

Neredeyse Her Hizmet İçin Aylık Abonelik Ödemek

Neredeyse Her Hizmet İçin Aylık Abonelik Ödemek

Bir zamanlar sevdiğimiz müzikleri dinlemek için albüm satın alır, film izlemek için DVD kiralar veya televizyon karşısına geçip yayın saatini beklerdik. Şimdi ise istediğimiz içeriğe ulaşmak için farklı dijital platformlara abone oluyoruz. Netflix, Spotify ve benzeri hizmetler sayesinde milyonlarca şarkı, film ve diziye erişmek oldukça kolaylaştı. Ancak bu kolaylığın beraberinde getirdiği düzenli ödemeler, zamanla bütçemizde önemli bir yer tutmaya başladı.

Üstelik abonelik sistemi artık yalnızca eğlenceyle sınırlı değil. Bulut depolama alanından spor uygulamalarına, fotoğraf düzenleme programlarından bazı otomobil özelliklerine kadar pek çok hizmet düzenli ücretlerle kullanılabiliyor. Başlangıçta küçük görünen aylık ödemeler bir araya geldiğinde beklenmedik bir harcamaya dönüşebiliyor. Eskiden bir ürünü satın alıp uzun yıllar kullanmak yaygınken bugün aynı hizmetten yararlanmaya devam etmek için her ay ödeme yapmak daha alışıldık bir durum.

Pijamalarımızla Evden Çalışmak

Pijamalarımızla Evden Çalışmak

Sabah erkenden kalkmak, hazırlanmak ve saatlerce trafikte vakit geçirmek uzun yıllar boyunca çalışma hayatının değişmez parçaları arasındaydı. Evden çalışmak bazı mesleklerde mümkün olsa da pek çok çalışan için ofise gitmeden işlerini halletmek alışılmış bir durum değildi. Ancak 2020 yılında başlayan pandemi, çalışma düzenimizde büyük bir değişikliğe neden oldu. Şirketlerin uzaktan çalışma sistemine geçmesiyle birlikte evlerimiz aynı zamanda iş yerimiz hâline geldi.

Bugün pek çok kişi haftanın belirli günlerinde evden çalışıyor veya tamamen uzaktan yürüttüğü bir işe sahip. Sabah toplantısına ev kıyafetleriyle katılabilmek, öğle arasında kendi mutfağında yemek hazırlamak ve işe gitmek için yolda zaman harcamamak bu düzenin sevilen yanları arasında. Ancak herkes evden çalışmaktan aynı ölçüde memnun değil. Bazı çalışanlar sosyal ilişkilerinin zayıfladığını ve iş hayatıyla özel yaşamları arasındaki sınırın belirsizleştiğini düşünüyor.

Kendi Kendine Hareket Edebilen Otomobiller Görmek

Kendi Kendine Hareket Edebilen Otomobiller Görmek

2016 yılında sürücünün direksiyona dokunmadan yolculuk yapabildiği otomobiller daha çok gelecek teknolojileri arasında konuşuluyordu. Bugün ise bazı araçlar şerit takibi yapabiliyor, hızlarını trafiğe göre ayarlayabiliyor ve belirli koşullarda park işlemini gerçekleştirebiliyor. Özellikle Tesla gibi markaların geliştirdiği sistemler, otomobillerde yapay zekâ kullanımının ne kadar ilerlediğini gösteriyor.

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Yapay Zekâdan Aşk ve Hayat Tavsiyeleri Almak

Yapay Zekâdan Aşk ve Hayat Tavsiyeleri Almak

Bir arkadaşınızla tartıştığınızda veya ilişkinizle ilgili kararsız kaldığınızda ne yaparsınız? Eskiden böyle durumlarda yakın arkadaşlarımızı aramak veya güvendiğimiz birinden fikir almak daha alışılmış bir davranıştı. Bugün ise pek çok insan yaşadığı sorunları yapay zekâ uygulamalarına anlatıyor. Üstelik yalnızca iş veya okul için değil, ilişkilerden günlük kararlara kadar oldukça kişisel konularda da bu araçlardan yardım alınıyor.

Yapay zekâya bir mesajın nasıl yazılacağını sormak, önemli bir konuşmaya hazırlanmak veya farklı bakış açılarını öğrenmek günlük hayatın sıradan parçalarından biri olmaya başladı.

Haberleri 30 Saniyelik Videolardan Öğrenmek

Haberleri 30 Saniyelik Videolardan Öğrenmek

Gazete okumak, televizyon haberlerini izlemek veya bir internet sitesine girerek gündemi takip etmek eskiden haber almanın başlıca yollarıydı. Bugün ise sosyal medyada gezinirken birkaç saniye içinde dünyanın farklı yerlerinden gelişmelerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi platformlarda paylaşılan kısa videolar, haberlerin sunuluş biçimini de değiştirdi. İnsanlar bazen uzun bir haberi okumak yerine konuyla ilgili hazırlanmış kısa bir videoyu izlemeyi tercih ediyor.

Bu değişim bilgiye daha hızlı ulaşmayı kolaylaştırsa da bazı sorunları beraberinde getiriyor. Örneğin bir olayın yalnızca birkaç saniyelik görüntüsünü izlemek, yaşananların arka planını anlamak için yeterli olmayabiliyor. Üstelik videoların bağlamından koparılması veya yanlış bilgilerle paylaşılması da mümkün. Bu nedenle gündemi kısa videolardan takip etmek pratik görünse de önemli haberlerde ilk kaynağı kontrol etmek hâlâ büyük önem taşıyor.

Yapay Zekâ Karakterleriyle Romantik İlişkiler Kurmak

Yapay Zekâ Karakterleriyle Romantik İlişkiler Kurmak

Yapay zekânın hayatımıza girmesiyle birlikte insanlarla iletişim kurma biçimimiz de değişmeye başladı. Artık bazı uygulamalar yalnızca sorulara cevap vermekle kalmıyor, kullanıcılarla arkadaşlık veya romantik yakınlık hissi oluşturacak şekilde sohbet edebiliyor. İnsanlar kendi oluşturdukları sanal karakterlerle konuşabiliyor, günlerini anlatabiliyor ve duygusal konularda paylaşımda bulunabiliyor. Üstelik bazı kullanıcılar bu karakterlerle kurdukları bağı romantik bir ilişki olarak tanımlıyor.

On yıl önce oldukça sıra dışı görülebilecek bu durum, bugün yapay zekâ teknolojilerinin sosyal hayattaki etkileri arasında tartışılıyor. Bazı insanlar sanal karakterlerle konuşmanın kendilerini daha az yalnız hissettirdiğini söylerken uzmanlar, bu tür ilişkilerin gerçek insanlarla kurulan bağların yerini almasının bazı riskler taşıyabileceğini belirtiyor. Özellikle duygusal ihtiyaçlarını yalnızca yapay zekâ üzerinden karşılamaya çalışan kişilerin sosyal ilişkilerden uzaklaşma ihtimali üzerinde duruluyor. Yapay zekâyla romantik bağ kurmak herkesin benimsediği bir alışkanlık olmasa da böyle bir ilişkinin mümkün olması bile son on yılda yaşanan değişimin boyutunu gösteriyor.

Peki Önümüzdeki 10 Yılda Neler Değişecek?

Peki Önümüzdeki 10 Yılda Neler Değişecek?

Bugün vazgeçilmez gördüğümüz teknolojilerin bir kısmı 2016 yılında ya henüz geliştirilmemişti ya da çok sınırlı bir kitle tarafından kullanılıyordu. Telefonla ödeme yapmak, yapay zekâyla sohbet etmek ve evden çalışmak gibi alışkanlıkların bu kadar yaygınlaşması, günlük hayatımızın ne kadar hızlı değişebildiğini gösteriyor. Ancak her yenilik beraberinde kolaylık getirmiyor; kimi zaman yeni masraflar, alışkanlıklar ve sorunlarla da karşılaşıyoruz.

Belki de asıl merak edilmesi gereken, 2036 yılında bugün yaptığımız hangi şeyleri eski moda bulacağımız.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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