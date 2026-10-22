Yapay Zekaya Sorduk: Gelecekte Kredi Kartlarının Yerini Ne Alabilir?

Bir gün kasada ödeme yapmak için telefon veya kart çıkarmak yerine yüzünü göstermek yeterli olabilir. Yüz, parmak izi, avuç içi veya başka biyometrik veriler güvenli kimlik doğrulama amacıyla ödeme sistemlerine entegre edilebilir. Böyle bir sistemde ödeme aracının taşınmasına gerek kalmaz çünkü kişinin biyometrik kimliği işlemi başlatan anahtar görevi görür. Ancak bu teknolojinin yaygınlaşması kişisel verilerin nasıl korunacağına duyulan güvene de bağlı olacak. Çünkü cüzdanı kaybetmek bir yana, yüzünü kaybetme ihtimali olmadığı için güvenlik çıtası da bambaşka bir seviyeye taşınacak.