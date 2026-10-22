Yapay Zekaya Sorduk: Gelecekte Kredi Kartlarının Yerini Ne Alabilir?
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Kredi kartları uzun süredir hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası. Onsuz bir yaşam hayal etmek oldukça zor. Ancak teknoloji ilerliyor, dünya değişiyor. Her şeyin olduğu gibi kredi kartlarının da bir değişim geçirmesi kaçınılmaz. Peki gelecekte kredi kartlarının yerine ne kullanacağız? Bu soruyu yapay zekaya sorduk o da tek tek yanıtladı. Detaylara birlikte bakalım!
Dijital cüzdanlar dümene geçecek.
Banka hesabından doğrudan ödeme kredi kartının rakibi olacak.
Biyometrik ödemeler kart yerine geçebilecek.
Dijital merkez bankası paraları kredi kartından bağımsız bir ödeme düzeni yaratabilir.
Sabit değerli dijital paralar internet alışverişlerinin yeni ödeme katmanına dönüşebilir.
Alışveriş sırasında sonradan ödeme sistemleri kredi kartının taksit işlevini üstlenebilir.
Akıllı cihazlar ödeme yapmayı görünmez bir işleme dönüştürebilir.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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