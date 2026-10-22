Yapay Zeka Cevaplıyor: Günümüzdeki Gelişmelere Bakınca 2026 Yılı Hangi Bilimkurgu Eserine Daha Çok Benziyor?

İçinde bulunduğumuz zaman bir zamanlar uzak bir gelecekti ve her şey bir bilimkurgu fikrine benziyordu. Peki ya şu an bakınca nasıl görünüyor ve hangi bilimkurgu eserine daha çok benziyor? Yapay zeka bu sorunun yanıtını veriyor.

1984 yılında yayımlanan William Gibson imzalı Neuromancer, internetin henüz hayatımıza girmediği, cep telefonlarının bilimkurgu malzemesi olduğu ve yapay zekanın bugünkü anlamıyla var olmadığı bir dönemde yazıldı. Buna rağmen romanın anlattığı dünya, 2026 yılında bazı açılardan şaşırtıcı derecede tanıdık görünüyor. Siber uzay, yapay zekalar, insan zihninin teknolojiyle birleşmesi, dev teknoloji şirketleri ve gerçeklikle dijital dünya arasındaki sınırların silikleşmesi artık yalnızca bilimkurgu yazarlarının hayal gücüne ait değil. 2026 gerçekten Neuromancer'ın dünyasına ne kadar yaklaştı?