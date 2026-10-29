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"Kösem" Beren Saat ile "Sultan Ahmet" Ekin Koç 10 Yıl Sonra Aynı Filmde Buluşuyor

"Kösem" Beren Saat ile "Sultan Ahmet" Ekin Koç 10 Yıl Sonra Aynı Filmde Buluşuyor

Beren saat
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 13:36 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 13:38
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Muhteşem Yüzyıl: Kösem’de Kösem Sultan ile Sultan Ahmet’i canlandıran Beren Saat ve Ekin Koç, yaklaşık 10 yıl sonra yeniden aynı projede buluşuyor. İkiliyi bir araya getiren yapım, Burak Çevik’in yöneteceği bağımsız film Tüm Yorgun Atlar oldu. Film, eşini kaybeden bir tiyatrocu ile hırsızlık yaparak hayatta kalmaya çalışan bir adamın hikâyesini anlatıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Muhteşem Yüzyıl Kösem'in unutulmayan çifti 10 yıl sonra yeniden aynı sette.

Muhteşem Yüzyıl Kösem'in unutulmayan çifti 10 yıl sonra yeniden aynı sette.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre Beren Saat ve Ekin Koç, Tüm Yorgun Atlar adlı bağımsız filmde birlikte rol alacak. İkili, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'in ilk sezonunda ekrana gelmişti. Beren Saat dizide Kösem Sultan'ı, Ekin Koç ise Kösem'in eşi Sultan Ahmet'i canlandırmıştı.

İkilinin ekrandaki uyumu o dönem izleyicilerin gözünden kaçmamıştı. Aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından iki oyuncu ilk kez aynı projede yan yana gelecek.

Tüm Yorgun Atlar, eşini kaybeden bir tiyatrocu ile hırsızlık yapan bir adamın yollarını kesiştiriyor.

Tüm Yorgun Atlar, eşini kaybeden bir tiyatrocu ile hırsızlık yapan bir adamın yollarını kesiştiriyor.

Filmin hikâyesi iki karakterin üzerine kurulu. Bunlardan ilki, eşini intihar sonucu kaybeden tiyatrocu Aslı. Diğeri ise İstanbul kıyılarında yaşayan Galip. Galip, hırsızlık yaparak ve başkalarının hayatlarına girerek var olmaya çalışan biri olarak anlatılıyor.

Tüm Yorgun Atlar, bu iki yalnız insanın hikâyesini birbirine bağlarken ölüm ve özgür irade temasının etrafında dönüyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Berlin'de art arda Türkiye'yi temsil eden Burak Çevik oturuyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Berlin'de art arda Türkiye'yi temsil eden Burak Çevik oturuyor.

Tüm Yorgun Atlar'ın yönetmeni Burak Çevik, Berlin Film Festivali'nde peş peşe Türkiye'yi temsil eden isimlerden biri olarak biliniyor. Filmin yapımcılığını ise İpek Erden üstleniyor. Bağımsız sinemada yakından takip edilen yönetmenin yeni filminde ekranın tanıdık iki yüzüyle çalışacak olması da dikkat çekici bir ayrıntı.

Çekimlerin ne zaman başlayacağı ve filmin hangi tarihte izleyiciyle buluşacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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