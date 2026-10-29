"Kösem" Beren Saat ile "Sultan Ahmet" Ekin Koç 10 Yıl Sonra Aynı Filmde Buluşuyor

Filmin hikâyesi iki karakterin üzerine kurulu. Bunlardan ilki, eşini intihar sonucu kaybeden tiyatrocu Aslı. Diğeri ise İstanbul kıyılarında yaşayan Galip. Galip, hırsızlık yaparak ve başkalarının hayatlarına girerek var olmaya çalışan biri olarak anlatılıyor.

Tüm Yorgun Atlar, bu iki yalnız insanın hikâyesini birbirine bağlarken ölüm ve özgür irade temasının etrafında dönüyor.