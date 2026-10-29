"Kösem" Beren Saat ile "Sultan Ahmet" Ekin Koç 10 Yıl Sonra Aynı Filmde Buluşuyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Muhteşem Yüzyıl: Kösem’de Kösem Sultan ile Sultan Ahmet’i canlandıran Beren Saat ve Ekin Koç, yaklaşık 10 yıl sonra yeniden aynı projede buluşuyor. İkiliyi bir araya getiren yapım, Burak Çevik’in yöneteceği bağımsız film Tüm Yorgun Atlar oldu. Film, eşini kaybeden bir tiyatrocu ile hırsızlık yaparak hayatta kalmaya çalışan bir adamın hikâyesini anlatıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Muhteşem Yüzyıl Kösem'in unutulmayan çifti 10 yıl sonra yeniden aynı sette.
Tüm Yorgun Atlar, eşini kaybeden bir tiyatrocu ile hırsızlık yapan bir adamın yollarını kesiştiriyor.
Filmin yönetmen koltuğunda Berlin'de art arda Türkiye'yi temsil eden Burak Çevik oturuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın